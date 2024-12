Nothing Phone (3a) i (3a) Plus koristit će Qualcommov SoC

Nothing je odlučio da će nadolazeći Phone (3a) i (3a) Plus koristiti Qualcommov Snapdragon 7s Gen 3, SoC namijenjen mobitelima srednjeg ranga

Dok Nothing Phone (2a) i Phone (2a) Plus koriste MediaTekov SoC, to neće biti slučaj s njihovim nasljednicima. Naime, Nothingovi nadolazeći mobiteli srednjeg ranga, Phone (3a) i Phone (3a) Plus, bit će pogonjeni Qualcommovim Snapdragonom 7s Gen 3.

No, promjene se ne očekuju samo u pogledu SoC-a. Nothing Phone (3a) mogao bi imati telefoto kameru, dok bi Plus inačica mogla otići korak dalje s periskopskom zum kamerom. Ako se to uistinu i ostvari, to će biti prvi Nothingovi mobiteli s namjenskim kamerama za zumiranje bilo koje vrste.

Nadalje, kako prenosi GSM Arena, Phone (3a) i Phone (3a) Plus navodno će imati podršku za eSIM, što je također novitet za ovaj brend. Korisnici će tako najvjerojatnije moći koristiti jednu fizičku SIM karticu i jednu eSIM ili pak dvije fizičke SIM kartice, baš kao i kod mobitela ostalih proizvođača.

Inače, još je početkom prosinca izašla informacija da Nothing u aktivnom razvoju ima tri mobitela koje će predstaviti u prvoj polovici 2025. godine. Jedan od ta tri mobitela mogao bi biti Nothing Phone (3) koji se još prije pojavio na Geekbenchu s oznakom modela Nothing A059 i SoC-om Snapdragon 7s Gen 3. Imao je 8 GB RAM-a, koristio je Android 15 te je u jednojezgrenim testovima postigao 1.149, a u višejezgrenim 2.813 bodova.

Tada se nagađalo da će ostala dva modela biti Nothing Phone (3) Pro s Dimensityjem 9400 te Phone (3a), dok se o Phone (3a) Plus nije uopće ni spominjao.