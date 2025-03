Nothing Phone (3a) i Phone (3a) žele se čvrsto pozicionirati u srednjem rangu mobitela

Kako je i bilo najavljeno, Nothing je na MWC-u službeno predstavio nove mobitele srednjeg ranga, Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro. Oba se temelje na istoj platformi, ali Pro inačica donosi nekoliko dodatnih značajki, bolje kamere i drugačiji dizajn, što se, naravno, odražava i na cijeni.

Nothing Phone (3a) Pro

SPECIFIKACIJE Ekran 6,77" AMOLED (1.080 x 2.392, ~387 PPI), do 120 Hz, Panda Glass zaštita Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB Stražnje kamere - 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.57", 1,0 µm, dual pixel PDAF, OIS) (glavna)

- 50 MP (f/2.6, 70 mm, 1/1.95", 0,8 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum) (periskopska telefoto) - 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120˚, 1/4.0", 1,12 µm) (ultraširoka) Prednja kamera 50 MP (f/2.2, 24 mm, 1/2.76") Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.4 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 50 W brzo punjenje (50% za 19 min, 100% za 56 min) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,5 x 77,5 x 8,4 mm / 211 g Operacijski sustav Android 15, Nothing OS 3.1 (3 OS ažuriranja i 6 godina zakrpi) Datum predstavljanja 4. ožujka 2025.

Počnimo prvo od Phonea (3a) Pro koji dolazi sa 6,77-inčnim OLED zaslonom rezolucije 1.080 x 2.392 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Radi se, naime, o zaslonu koji može doseći svjetlinu od 1.300 nita i koji podržava 10-bitnu dubinu boja. To bi značilo da ovo nije najsvjetliji zaslon u ovome rangu, ali će biti sasvim dostatan za korištenje u svim uvjetima. Od ogrebotina i puknuća, zaštićen je Panda Glass staklom.

Nothing Phone (3a) Pro pogonjen je Qualcommovim Snapdragonom 7s Gen 3, koji je jedan od vjerojatno najpoželjnijih SoC-ova srednjeg ranga. Ovisno o regiji, mobitel će dolaziti u konfiguracijama 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. Inače, Snapdragon 7s Gen 3 ima CPU s jednom glavnom jezgrom takta do 2,5 GHz, tri jezgre za performanse takta do 2,4 GHz te četiri učinkovite jezgre s taktom do 1,8 GHz. Performanse bi stoga trebale biti zadovoljavajuće.

Nothing je s ovim modelom stavio poseban naglasak na sustav kamera. Glavna stražnja kamera ima 50-megapikselni senzor s optičkom stabilizacijom slike (OIS), dok periskopska kamera također od 50 MP nudi 3x optički zum, koji uz AI poboljšanja ide i do 6x. Uz njih, tu je i 8-megapikselna ultraširoka kamera, dok se s prednje strane smjestila 50-megapikselna selfie kamera za kvalitetan prikaz tijekom video poziva.

Uz poveći sustav kamera, na stražnjoj strani nalazi se Nothingovo Glyph sučelje s LED-icama koje daju mobitelu prepoznatljiv izgled i služe za lakše pregledavanje obavijesti i poziva. Novost je i tipka Essential Key ispod one za uključivanje, koja se može programirati po želji korisnika. Uz to, ne treba zaboraviti ni IP64 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom, kao i bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 50-vatno punjenje.

Softversku stranu pokriva NothingOS 3.1 temeljen na Androidu 15, a iz Nothinga obećaju 3 velika ažuriranja OS-a, kao i 6 godina sigurnosnih zakrpi. Na europskom tržištu moći će se kupiti samo inačica od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije po cijeni od 459 eura. Mobitel će biti dostupan u sivoj i crnoj boji, a prednarudžbe kreću od 11. ožujka.

Nothing Phone (3a)

SPECIFIKACIJE Ekran 6,77" AMOLED (1.080 x 2.392, ~387 PPI), do 120 Hz, Panda Glass zaštita Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB Stražnje kamere - 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.57", 1,0 µm, PDAF, OIS) (glavna)

- 50 MP (f/2.0, 50 mm, 1/2.74", 0,64 µm, PDAF, 2x optički zum) (telefoto)

- 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120˚, 1/4.0", 1,12 µm) (ultraširoka) Prednja kamera 32 MP (f/2.2, 22 mm, 1/3.44") Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.4 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 50 W brzo punjenje (50% za 19 min, 100% za 56 min) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,5 x 77,5 x 8,4 mm / 201 g Operacijski sustav Android 15, Nothing OS 3.1 (3 OS ažuriranja i 6 godina zakrpi) Datum predstavljanja 4. ožujka 2025.

Bez puno filozofije, standardni Nothing Phone (3a) dijeli isti 6,77-inčni OLED zaslon, Snapdragon 7s Gen 3 kao i Pro model, uparen s 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije ili 12 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu. Pretpostavljamo da ova potonja neće biti odveć popularna i da će se kupci radije odlučiti na skok na Pro verziju, ali toga je vjerojatno svjestan i Nothing.

No, glavna razlika je u sustavu kamera. Obična inačica zadržava 50-megapikselnu glavnu kameru od svojeg „jačeg brata“, ali umjesto 3x periskopske telefoto kamere dolazi s 2x zum kamerom od 50 MP. Ista ostaje i 8-megapikselna ultraširoka kamera, dok je prednja kamera smanjena na 32 MP.

Od ostalih značajki, tu je Essential Key tipka koja se može konfigurirati po želji korisnika, baterija od 5.000 mAh s 50-vatnim žičnim punjenjem i IP64 certifikat otpornosti na prskanje vodom i prašinu. Phone (3a) može se prednaručiti već sada u crnoj, bijeloj i plavoj boji, a cijena mu je 329 eura za početnu verziju i 379 eura za inačicu s više RAM-a i memorije.