Nubia Red Magic 5S stiže 28. srpnja

Nubia je otkrila datum kada će predstaviti nasljednika ne tako starog Red Magic 5G telefona – 28. srpnja 2020. Podsjetimo, Red Magic 5G predstavljen je sredinom ožujka ove godine, a ni pola godine kasnije dobit će izravnog nasljednika – Red Magic 5S.

Za očekivati je kako će novi, srpanjski, model zadržati većinu specifikacija „starog“ modela uz nezaobilaznu zamjenu glavnih komponenti – čipseta, memorije i slično. Do sada je već poznato kako će se model 5S temeljiti na Snapdragonu 865+ te novijim (i bržim) vrstama memorije. LPDDR4 memoriju zamijenit će LPDDR5, a UFS 3.0 memoriju UFS 3.1.

Za sada ne treba očekivati veće količine radne i podatkovne memorije iz razloga što je i prethodni 5G model raspolagao s više nego dostatnom količinom – do 16 GB RAM-a i 256 GB podatkovnog prostora. Očekuje se i da sustav kamera bude identičan onomu na 5G modelu – 64 MP + 8 MP + 2 MP i 8 MP (selfie) – no iznenađenja su moguća, pogotovo u domeni prednje selfie kamere koja bi mogla biti veće razlučivosti. No o tom-potom.

Sustav aktivnog hlađenja komponenti će svakako biti nadograđen i to na način da će bakrena pločica biti zamijenjena srebrnom. Potonje bi trebalo rezultirati boljim odvođenjem topline. U slučaju ako korisnik bude želio dodatno sniziti temperaturu telefona Nubia će u ponudi imati i Wind Cooling Magic Box koji je ništa drugo doli ventilator s dodatnom opremom koji se spaja na stražnju stranu kućišta. Kad kažemo s „dodatnom opremom“ prvenstveno mislimo na 3,5-mm audio port i USB-C port za punjenje baterije (30W) tijekom gaminga.

Izvor navodi kako će kapacitivni prekidači na rubovima imati veću brzinu uzorkovanja dodira – 320 Hz. Povećanje brzine u odnosu na prethodni model i nije prevelik tek 20 Hz, no svako poboljšanje je dobro došlo. Zaslon bi treba ostati isti – AMOLED s frekvencijom osvježavanja od 144 Hz.

Detaljne specifikacije bit će poznate za tjedan dana, točnije u idući ponedjeljak 28. srpnja 2020. godine.