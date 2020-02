Nubia s brzim punjenjem od 80 W

ZTE-ov zasebni brand Nubia sprema se predstaviti novinu što se tiče tehnologija brzog punjenja mobilnih uređaja.

Predsjednik i suosnivač tvrtke Nubia Ni Fei na microblogging platformi Weibo objavio je fotografiju na kojoj je prikazan novi uređaj tvrtke s podrškom za 9,6 V/8,4 A odnosno nešto više od 80 W.

Iz fotografije i same objave nije moguće razaznati o kojem se točno budućem uređaju radi, no to bi mogao biti Nubia Red Magic 5G, gamerski high-end model s Qualcommovim Snapdragon 865 čipom i baterijom od 5000 mAh iako su glasine govorile o punjaču od 55 W u kutiji.

Zasad nema službene potvrde kada bi se ovaj mobilni uređaj mogao naći na tržištu.