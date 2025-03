Otkriveni novi detalji o Snapdragonu 8s Eliteu

Nakon što je još u siječnju Snapdragon 8s Elite prvi put uočen u mobitelu kineskog proizvođača iQOO, sada su se pojavile nove informacije koje dodatno otkrivaju što od tog SoC-a možemo očekivati.

Naime, iako riječ „Elite“ u nazivu navodi povezanost s najjačim predstavnikom u cijeloj liniji, Snapdragon 8 Eliteom, čini se da će 8s Elite ipak biti bliži modelu 8s Gen 3. Drugim riječima, radi se snažnom SoC-u koji se sigurno neće pojaviti u jeftinim mobitelima, ali koji pritom ne dolazi iz samog vrha ponude.

Prema informacijama koje je objavio tehnološki analitičar Debayan Roy, Snapdragon 8s Elite bit će napravljen na naprednom 4-nanometarskom proizvodnom procesu. Imat će ukupno osam CPU jezgri koje će predvoditi jedan Cortex-X4 takta do 3,21 GHz, uz tri Cortexa-A720 takta do 3,01 GHz, dva Cortexa-A520 takta do 2,8 GHz i dva štedljiva Cortexa-A520 s radnim taktom do 2,02 GHz.

Za grafiku će biti zaslužan novi GPU Adreno 825, a prema dostupnim testovima, SoC bi na AnTuTu benchmarku trebao ostvarivati oko dva milijuna bodova.