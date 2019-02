Počelo je - Samsung u službenom videu pokazao mobitel sa savitljivim zaslonom

Neminovno je da će mobiteli budućnosti zamijeniti svoj sadašnji, nesavitljivi oblik za savitljivi. Prve pokušaje već smo imali prilike vidjeti, primjerice mobitel FlexPai, a i brojni drugi proizvođači mobitela su najavili kako u skorije vrijeme također namjeravaju predstaviti slične modele.

Uz Royole (proizvođač Flexpai-a) i Xaomi, Samsung je najviše dogurao u razvoju mobitela sa savitljivim zaslonima. Podsjetimo, njihov Galaxy F, Galaxy X ili Galaxy Fold kako će se već u konačnici zvati kada stigne na tržište imali smo prilike vidjeti nakratko tijekom prošlogodišnje konferencije za developere.

Samsung je tada pokazao uređaj koji ima dva zaslona, i koji se savija po srediti kako bi se veći zaslon zaštitio od oštećenja kada nije u upotrebi. No, prikazani uređaj bio je podebljeg dizajna. Razlog tomu je bilo zaštitno kućište kojim je Samsung od konkurencije sakrio pravi dizajn uređaja.

Iako se odmah znalo kako će finalni proizvod biti znatno tanji kako bi bio što ugodniji za korištenje i prenošenje do sada se nije zapravo znalo koliko bi to mogao biti tanji. No, čini se kako je Samsung odgovorio na to pitanje. Naime, u reklamom videu kojeg je objavio na vijetnamskom YouTube kanalu, a koji prikazuje uređaje iz budućnosti Samsung je prikazao na trenutak (0:24-0:26) i mobitel sa savitljivim zaslonom koji neodoljivo podsjeća na onaj s developerske konferencije.

No, ovaj je kako smo već naveli bio znatno tanji i također se otvarao poput knjige. U videu se vidi kako se prednji zaslon po otvaranju ne gasi. No, to je možda samo zbog videa kako bi nepažljivi gledatelji bolje uočili kako se radi o uređaju s dva zaslona, od čega je jedan savitljiv po sredini.

Hoće li savitljivi Galaxy izgledati upravo ovako kako je prikazano u videu mogli bi saznati uskoro – 20. veljače na ovogodišnjem UNPACKED događaju na kojemu će Samsung predstaviti nove mobitele iz linije Galaxy S10.