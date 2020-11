POCO M3 - telefon za mlade, s tri kamere i velikom baterijom

POCO Global je predstavio svoj prvi pametni telefon za mlade – POCO M3. Kažemo, tj. pišemo prvi, jer je POCO do sada bio dio tvrtke Xiaomi, a od danas na tržištu nastupa samostalno. U zadnje tri godine koliko su na tržištu dostupni POCO telefoni POCO Global je ušao na 35 svjetskih tržišta, isporučio preko 6 milijuna POCO telefona od čega je POCO F1 isporučen u više od 2,2 milijuna primjeraka.

Novi POCO M3 spoj je novih tehnologija i pristupačne cijene. Uređaj dolazi u dvije inačice, sa 64 i 128 GB interne UFS memorije te sa 4 GB RAM-a dok je ostatak specifikacija isti za oba modela. POCO M3 opremljen je sa 6,53-inčnim IPS Dot Drop zaslonom razlučivosti 2.340 x 1.080 točaka. Omjer zaslona je 19,5:9, a kontrast 1.500:1. Od mogućih oštećenja štiti ga Gorila Glass 3 staklo dok korisnikove oči od pretjeranog zamaranja štiti TÜV Rheinland Low Blue Light.

Uređaj se temelji na Qualcommovom čipu iz serije Snapdragon, točnije riječ je o čipu Snapdragon 662. Za grafički dio posla zadužena je Adreno 610 grafika koja će bez problema podržati igranje i streamanje videozapisa. Kao što proizvođač ističe, POCO M3 opremljen je 11-nm procesorom zahvaljujući kojem su osigurane bolje performanse uređaja dok je istovremeno smanjena proizvodnja topline te potrošnja energije.

Kad smo kod energije, POCO M3 ima bateriju kapaciteta 6.000 mAh koja omogućava korištenje telefona i do pet dana bez da je potrebno potražiti punjač. Korisnici koji češće koriste telefon mogu računati na do tri dana autonomije s jednim punjenjem, a oni koji se od njega nikako ne odvajaju do dan i pol. Proizvođač navodi kako je baterija napravljena tako da izdrži visoke temperature i gotovo dvije i pol godine upotrebe bez značajnije razgradnje (čitaj: pada performansi, tj. kapaciteta). Uz uređaj kupcima se isporučuje 22,5W punjač dok sam uređaj podržava 18W tehnologiju punjenja.

POCO M3 opremljen je sa četiri kamere od čega su tri smještene sa stražnje, a jedna s prednje strane. Glavna kamera ima razlučivost od 48 MP, a druge dvije, macro i senzor dubine, od 2 MP. Selfie kameru odlikuje razlučivost od 8 MP. POCO M3 donosi kreativna softverska rješenja - Movie frame efekt omogućava filmske fotografije, a Time-lapse efekt prilagođava brzinu za snimanje različitih scena. Night mode osigurava vrhunsku kvalitetu fotografija snimljenih u mračnom okruženju pojačavanjem kontrasta boja, a Color focus može pojedine tonove naglasiti.

Za dobar zvuk pobrinut će se stereo zvučnici s moćnim basom. Kako je vidljivo na priloženim fotografijama skener otiska prsta nije dio zaslona, ali ni dio stražnjeg panela. POCO ga je ovog puta smjestio na bočni rub telefona. Kako je telefon namijenjen ponajprije mlađim korisnicima tako su mu i boje kućišta življe. Uz standardnu crnu (Power Black) tako će se POCO M3 moći nabaviti i u žutoj (POCO Yellow) te plavoj (Cool Blue) boji kućišta.

POCO M3 u Hrvatskoj će se moći nabaviti krajem studenog u sklopu zagrebačkog i splitskog Mi Storea te putem online trgovine Mi Store. Ovlašteni distributer za naše tržište je tvrtka Bijelić i Co. Cijene za hrvatsko tržište još nisu poznate, ali na globalnom tržištu one iznose 149 USD za model /4/64 GB) te 169 USD za model (4/128 GB).