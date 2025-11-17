Pocova serija mobitela F8 na predstavljanju krajem mjeseca

Predstavljanje novih Pocovih mobitela zakazano je za 26. studenoga, a čini se da je fokus na novom audio sustavu kojeg potpisuje Bose

Matej Markovinović ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 17:09
📷 Foto: Poco
Foto: Poco

Poco će 26. studenog održati globalno predstavljanje na kojem će predstaviti svoju novu seriju mobitela koja će sadržavati modele F8, F8 Pro i F8 Ultra. Događaj će se održati na Baliju u Indoneziji, a sve će se, kao i inače, moći pratiti putem prijenosa uživo na društvenim mrežama.

Detalja o mobitelima još uvijek nema, ali je zato potvrđeno da će zvučnici na novim modelima nositi potpis Bosea. Poco je podijelio fotografije F8 Ultre, koja ima trostruku stražnju kameru i zvučnik smješten odmah uz modul kamere.

Mobitel će, prema svemu sudeći, imati audio sustav sličan onome u kineskom Redmi K90 Pro Maxu. Radi se o 2.1 audio sustavu koji uključuje woofer i koji je podesio Bose. Čini se, stoga, da je F8 Ultra vjerojatno rebrendirani K90 Pro Max za globalno tržište, dok je F8 Pro zapravo K90.

Sve informacije bit će poznate 26. studenog, a mobitele ćemo i mi detaljno pokriti kroz našu rubriku Predstavljanja.

📷 Foto: Poco
Foto: Poco

 



