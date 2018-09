Potvrđeno je, OnePlus 6T imat će skener otiska prsta u zaslonu

Krajem idućeg mjeseca tvrtka OnePlus predstavit će novi mobitel – OnePlus 6T. O dotičnomu smo do sada već imali prilike čuti par glasina, a jedna od njih je i ona o skeneru otiska prsta u zaslonu.

Skener otiska prsta u zaslonu je još do jučer bio glasina, a od danas je i službena značajka. Naime, da će spomenuta značajka biti dio modela 6T za CNET je potvrdio sam OnePlus koji za ovakav skener upotrebljava naziv - Screen Unlock.

We unlock our phones multiple times a day, and Screen Unlock reduces the number of steps to complete the action," said OnePlus. "By adding this feature as an addition to other display unlocking options such as Face Unlock, users will have options to unlock the display in a way that is most efficient for them.