Predstavljena četiri nova Nokia mobitela i globalna roaming usluga

HMD Global je predstavio četiri nova Nokia pametna telefona i uslugu roaminga. Nokia 8.3 5G prvi je 5G Nokia pametni telefon koji je dodan u portfelj (već smo o njemu pisali), a pridružili su mu se novi Nokia 5.3 i Nokia 1.3, kao i najnoviji član Originals obitelji, Nokia 5310.

HMD Global istodobno ulazi u potpuno novu kategoriju usluga s HMD Connect Global Data Roamingom, inovativnom i jednostavnom uslugom koja ima za cilj držati korisnike povezanima.

Nokia 8.3 5G

Prvi 5G Nokia pametni telefon, Nokia 8.3 5G dizajniran je za podršku višestrukih i evoluirajućih 5G mrežnih implementacija, s podrškom za samostalne i nesamostalne 5G kombinacije, koje operateri predstavljaju širom svijeta. Budući da se radi o prvom pametnom telefonu koji je koristio rješenje Qualcomm 5G RF prednjeg modula, kao dio svoje modularne platforme Qualcomm, Nokia 8.3 5G sažima više od 40 različitih RF komponenata u jedan modul, što ga čini ne samo globalnim uređajem, već i pametnim telefonom koji je spreman za budućnost i sljedeći korak u 5G.

Nokia 8.3 5G također dolazi s PureView četverostrukom kamerom sa ZEISS optikom. S obzirom da uvodi ZEISS Cinema snimanje i uređivanje uz izvanredne snimke pri slabom svjetlu s OZO zvukom, Nokia 8.3 5G idealan je pametni telefon za one koji žele stvarati bez ograničenja. Nokia 8.3 5G uvijek će biti spreman za sljedeći korak jer je optimiziran i za buduće 5G mreže. Inspiriran finskim korijenima, Nokia 8.3 5G dolazi u Polar Night boji koja inspiraciju uzima ravno s arktičkog neba.

Nokia 5.3

Nokia 5.3 donosi četverostruku kameru, Qualcomm Snapdragon 665 procesor i dvodnevno trajanje baterije. Četiri kamere pokretane umjetnom inteligencijom dolaze i s noćnim načinom rada te uz širokokutne i makro leće. A sa svojim velikim 6,55” zaslonom, Nokia 5.3 pomaže u gledanju omiljenih emisija i cjelodnevnom igranju. Nokia 5.3 ima izdržljiv nordijski dizajn, dolazi s Androidom 10 i korisnicima omogućuje brži pristup Google Assistantu Assistant putem namjenskog gumba.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 nudi modernu tehnologiju i potpuno novi Android 10 (Go verzija) OS, po pristupačnijoj cijeni nego ikad prije. Donosi Camera Go, prvi put na pametnom telefonu, kao i AI tehnologiju spajanja slika pri niskom osvjetljenju, te Gallery Go i svijetli HD+ zaslon od ruba do ruba. Prvi telefon predstavljen s Androidom 10 (Go verzija), Nokia 1.3 to koristi za veću brzinu, veću sigurnost i milijune dostupnih aplikacija. Osim toga, uređaj će biti spreman i za Android 11 (Go verzija).

Nokia 5310

Nova interpretacija originalnog uređaja Nokia 5310 Xpress Music, Nokia 5310 sadrži MP3 player i FM radio, u kombinaciji s dvostrukim prednjim zvučnicima. Nokia 5310 podsjeća na klasični dizajn s novim dodatcima, elegantnim dizajnom i baterijom koja je stvorena da izdrži duže vremena.

HMD Connect Global Data Roaming Service

HMD Global ulazi u novu kategoriju usluga pokretanjem svoje HMD Connect globalne usluge podataka u roamingu, omogućujući ljudima širom svijeta da koriste jednostavnu podatkovnu SIM karticu prilikom putovanja i zadrže potpunu kontrolu nad svojom podatkovnom pretplatom. HMD Connect Global Data Roaming omogućava korisnicima da plaćaju samo ono što im je potrebno. Nakon što se prijave putem aplikacije, korisnici će dobiti SIM karticu na kućnu adresu i moći će jednostavno kontrolirati svoju podatkovnu pretplatu. HMD Connect će se prvo pokrenuti u Beta verziji putem HMDConnect.com, donoseći jednostavan, siguran i pristupačan roaming u cijelom svijetu.

HMD Connect globalna usluga za roaming podataka trenutno djeluje u preko 120 zemalja svijeta, a zajedno s partnerima Greenwave Systems i lokalnim operaterima, HMD Global radi na proširenju pokrivenosti na još više mreža i zemalja u budućnosti.