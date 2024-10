Samsung Galaxy A16 5G za pristupačnu cijenu nudi softversku podršku do 2030.

Zahvaljujući dugotrajnoj softverskoj podršci, Samsungov novi Galaxy A16 5G imat će najnoviju verziju Androida sve do listopada 2030. godine

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7” Super AMOLED (2.400 x 1.080, ~393 PPI), do 90 Hz Čip Exynos 1330 RAM / Memorija 4 GB RAM / 128 GB Stražnje kamere 50 MP (glavna, f/1.8) + 5 MP ultraširoka + 2 MP makro Prednja kamera 13 MP Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 25 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,94 x 76,2 x 7,9 mm / 195 g Operacijski sustav Android 14, One UI 6.1 Datum predstavljanja 7. listopad 2024.

Samsung je predstavio Galaxy A16 5G te je tako po prvi puta na tržište doveo mobitel nižeg ranga koji nudi čak šest godina velikih Android nadogradnji i sigurnosnih zakrpi. To bi značilo da će ovaj mobitel biti pogonjen najnovijim Androidom sve do listopada 2030. godine, što do sada nismo imali priliku vidjeti na budžetnim uređajima.

Iako je riječ o mobitelu nižeg ranga, Galaxy A16 5G stiže s velikim, 6,7-inčnim Super AMOLED zaslonom Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Prema službenim specifikacijama, zaslon nudi 800 nita svjetline u High Brightness Modeu, što znači da neće biti svijetao kao, primjerice, skuplji modeli iz Galaxy A serije ili pak Galaxy S serije, ali će i dalje nuditi sasvim zadovoljavajuću razinu prikaza sadržaja u svim uvjetima.

Mobitel u Europi ima Samsungov Exynos 1330 SoC uparen s 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije koja se može proširiti microSD karticom. Na drugim tržištima stiže s MediaTekovim Dimensity 6300 SoC-em, a kako obično biva kod Samsungovih uređaja nižeg ranga, Qualcomma u igri uopće – nema.

Foto: Samsung

Mobitel na stražnjoj strani ima vizualno prepoznatljivi sustav kamera kojeg predvodi 50-megapikselni glavni senzor. Uz njega se smjestila ultra široka kamera od 5 MP i makro senzor od 2 MP za fotografiranje sitnih detalja. Na zaslonu se, pak, nalazi 13-megapikselna selfie kamera unutar sad već dizajnerski zastarjelog notcha u obliku kapljice (waterdrop).

Što se tiče ostalih značajki, Galaxy A16 5G ima IP54 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, kao i bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 25-vatno žično punjenje. Na samom boku kućišta nalazi se senzor otiska prsta smješten unutar tipke za uključivanje i isključivanje mobitela, a na žalost nekih korisnika, 3,5-milimetarskog priključka više – nema. Iz Samsunga se pravdaju da su ga uklonili zbog smanjenja debljine mobitela koja sada iznosi 7,9 milimetara.

Foto: Samsung

Galaxy A16 5G dolazi u tamno plavoj, tirkiznoj i sivoj boji po cijeni od 249 eura. Još nije poznato kada će biti dostupan u Hrvatskoj.