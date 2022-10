Samsung Galaxy S23 Ultra osvanuo na Geekbenchu

Na popularnoj benchmark platformi, Geekbench, osvanuli su rezultati koje je postigao još nepredstavljeni Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918U), navodno pogonjen nadolazećim Qualcommovim Snapdragon 8 Gen 2 SoC-om.

Naime, Galaxy S23 Ultra postigao je 1.521 bod u jednojezgrenom te čak 4.689 bodova u višejezgrenom testu, što je značajno više od njegovog prethodnika. Konkretnije rečeno, Galaxy S22 Ultra dobiva oko 1.200 bodova u jednojezgrenom testu, dok na onom višejezgrenom postiže oko njih 3.200.

Zahvaljujući ovom testu, otkriveno je da će Ultra model doći s najmanje 8 GB RAM-a, no očekuje se da će to biti početna inačica te da će Samsung ponuditi kupcima konfiguraciju i do 12 GB RAM-a te barem 512 GB interne memorije. Sa softverske strane, Galaxy S23 Ultra doći će s Androidom 13 i One UI 5.0 sučeljem, piše GSM Arena.

Podsjetimo, Samsung je još ovog ljeta potvrdio da će Galaxy S23 koristiti 200-megapikselni senzor. Trebao bi imati i 6,8-inčni Dynamic AMOLED QHD+ zaslon od 120 Hz, podršku za 45-vatno brzo punjenje i bateriju kapaciteta 5.000 mAh. Iako se „šuška“ da je Samsung odustao od Exynosa na svojim flagship modelima, trenutno nije sigurno hoće li S23 serija dolaziti isključivo u Snapdragon varijanti.