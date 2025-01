Samsung Galaxy S25 i S25+ stižu sa Snapdragon 8 Eliteom u svim regijama

Samsung Galaxy S25 i S25+ doći će s One UI-om 7 i hrpom AI značajki koje na koncu predstavljaju i vjerojatno najveću nadogradnju u cijeloj seriji

Samsung Galaxy S25

SPECIFIKACIJE Ekran 6,2" Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.080 x 2.340 piksela, omjer 19,5:9, ~416 PPI), do 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita Čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 128 GB, 256 GB ili 512 GB interne memorije (UFS 4.0) Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS)

- 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom)

- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 13mm, 120°, Super Steady video) Prednja kamera 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 Baterija 4.000 mAh / podrška za 25 W žično punjenje (PD3.0, 50% za 30 min), 15 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W reverzno bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 146,9 x 70,5 x 7,2 mm / 162 g Operacijski sustav Android 15, One UI 7 (7 godina softverske podrške) Datum predstavljanja 22. siječnja 2025.

Samsung Galaxy S25+

SPECIFIKACIJE Ekran 6,7" Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.440 x 3.120 piksela, omjer 19,5:9, ~513 PPI), do 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita Čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 512 GB interne memorije (UFS 4.0) Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS)

- 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom)

- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 13mm, 120°, Super Steady video) Prednja kamera 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 Baterija 4.900 mAh / podrška za 45 W žično punjenje (PD3.0, 50% za 30 min), 15 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W reverzno bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 158,4 x 75,8 x 7,3 mm / 190 g Operacijski sustav Android 15, One UI 7 (7 godina softverske podrške) Datum predstavljanja 22. siječnja 2025.

Samsung je na svom velikom Unpacked događaju predstavio seriju Galaxy S25 koja će sadržavati četiri modela. No, dok najtanji model, Galaxy S25 Edge, nije službeno predstavljen već samo prikazan, Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra već se mogu prednaručiti kod teleoperatera i na službenoj Samsungovoj stranici.

Iako će Galaxy S25 Ultra ponovno biti najpopularniji model iz serije, ne smiju se zanemariti ni obični Galaxy S25 i S25+ koji donose niz zanimljivih poboljšanja i One UI 7 koji je „krcat“ raznoraznim AI značajkama. Dobra je vijest i da će svaki od tih modela stići sa 7 godina softverske podrške te Qualcommovim Snapdragon 8 Eliteom u svim regijama.

Foto: Samsung

Dok smo Galaxy S25 Ultru već obradili za našu rubriku Predstavljanja, krenimo sada na obične modele. Naime, Galaxy S25 ostaje idealan izbor za ljubitelje manjih uređaja, s AMOLED zaslonom dijagonale 6,2 inča. Zaslon je Full HD+ rezolucije s LTPO tehnologijom koja omogućuje varijabilnu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz, što je već ranije bio standard za Ultra modele. S druge strane, Galaxy S25+ dolazi s većim 6,7-inčnim zaslonom QHD+ rezolucije i istom LTPO tehnologijom. Oba uređaja sada nude vršnu svjetlinu do 2.500 nita, osiguravajući izvrsnu čitljivost na suncu, a imaju i Corning Gorilla Glass Armor 2.

Što se dimenzija tiče, trend „smanjivanja struka“ nije zaobišao ni Galaxy S25 i Galaxy S25+ koji su tanji i lakši nego prošle godine. Oba su pogonjena Qualcommovim Snapdragon 8 Elite for Galaxy SoC-om koji, prema internim testiranjima Samsunga, donosi 37 posto bolje CPU performanse, 30 posto bržu GPU obradu i 40 posto brži NPU u usporedbi s prethodnom generacijom.

Na radost vjerojatno svih korisnika, Samsung je iz svoje flagship serije odlučio umiroviti konfiguracije s 8 GB RAM-a pa tako Galaxy S25 i S25+ standardno dolaze s 12 GB RAM-a. Usprkos tome, početni kapacitet interne memorije za Galaxy S25 ostaje 128 GB, što je za mobitel tog ranga poprilično skromno, dok Galaxy S25+ počinje s 256 GB prostora za pohranu. Dostupne su i verzije s 512 GB, dok je memorija od 1 TB rezervirana samo za Ultru.

Cijela serija mobitela dolazi s nizom novih AI funkcionalnosti i tu nema ništa različito od Ultre. Googleov AI asistent Gemini sada se može pozvati držanjem bočne power tipke, opcija Circle to Search prepoznaje brojeve mobitela, e-mailove i URL-ove za brze akcije, a Multimodalni AI agenti tumače tekst, govor, slike, pa čak i videozapise. To bi u praksi značilo da korisnik od Geminija može zatražiti da pronađe određenu fotografiju u galeriji.

Od ostalih AI funkcionalnosti, postoji i svojevrsni prijepis glasovnih poziva sa sažetkom, a tu je i Now Brief značajka koja pruža korisnicima sažetak dana i proaktivno predlaže prilagođene informacije kao što su vijesti o burzi, vremenska prognoza, događaji i slično. Treba napomenuti kako su ove AI funkcionalnosti dio One UI-a 7 temeljenog na Androidu 15, koji debitira na seriji Galaxy S25, a koji će kasnije stići i na druge Samsungove mobitele.

Iako hardverski sustav kamera nije značajno promijenjen, poboljšanja dolaze kroz softverske inovacije. Galaxy S25 i S25+ i dalje koriste 50-megapikselnu glavnu kameru s OIS-om, 12-megapikselnu ultraširoku kameru i 10-megapikselnu telefoto kameru s 3x optičkim zumom. No, zahvaljujući novom ProVisual Engineu, sada je moguće snimati 10-bitne HDR videozapise prema zadanim postavkama, uz Galaxy Log za profesionalne prilagodbe i bolju redukciju šuma kod noćnih snimaka. Samsung ističe i novu značajku Audio Eraser omogućuje uklanjanje neželjenih zvukova iz videozapisa, kao što su vjetar, promet, glazba i slično.

Unatoč činjenici da su oba modela tanja i lakša nego prošle godine, kapacitet baterije ostao je isti – 4.000 mAh za Galaxy S25 i 4.900 mAh za Galaxy S25+. Obični S25 ima podršku za 25-vatno žično punjenje, dok Plus inačica ima 45-vatno kao i Ultra. Bežično punjenje i dalje podržava Qi standard s maksimalnih 15 W.

Galaxy S25 i Galaxy S25+ bit će dostupni za kupnju u mornarskoj plavoj, sivoj, ledeno plavoj i zelenoj boji. Cijena za Galaxy S25 iznosit će u Hrvatskoj 919 eura, dok Galaxy S25+ počinje od 1.199 eura.