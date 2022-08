Samsung Galaxy Z Fold 4 dolazi s poboljšanim kamerama i boljom ergonomijom

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,2" Dynamic AMOLED 2X (904 x 2.316, 23:9), 120 Hz

Unutarnji: 7,6" Dynamic AMOLED 2X (1.812 x 2.176, 10.8:9, ~373 PPI), 120 Hz Čip Snapdragon 8+ Gen 1 (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB - 12 GB RAM / 512 GB - 12 GB RAM / 1 TB Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS) + 12 MP ultraširoka (f/2.2) + 10 MP telefoto (f/2.4, 3X) Prednja kamera Vanjska: 10 MP, f/2.4

Unutarnja: 4 MP, f/1.8 Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.2 Baterija 4.400 mAh (neizmjenjiva) / 25 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Sklopljen: 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mm / 204 g

Otklopljen: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm / 204 g Operacijski sustav Android 12, One UI 4.1.1 Datum predstavljanja 10. kolovoza 2022.

Samsung je ove srijede na svom Galaxy Unpacked događaju predstavio novu generaciju sklopivih mobitela. Među njima je i Galaxy Z Fold 4, koji ovoga puta dolazi s ponešto ergonomičnijim dizajnom, više značajki za produktivnost, novim SoC-om te značajno boljim sustavom kamera.

Naime, Galaxy Z Fold 4 kraći je od svog prethodnika za 3,1 milimetar, ali je zadržao istu širinu kada je zatvoren (67,1 milimetar). No, vanjski je zaslon zahvaljujući tanjim okvirima čak 2,7 milimetra širi, pa se format slike s 24.5:9 promijenio na 23:9, što je prihvatljivije u svakodnevnom korištenju.

S druge strane, kada se mobitel otklopi, širi je za 2 milimetra, ali zbog tanjih okvira je zaslon dobio u širinu čak 3,1 milimetar. Baš kako se i prethodno najavljivalo, cijeli je mobitel za mrvicu tanji od svog prethodnika te sada teži 263 grama.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ima 7,6-inčni Dynamic AMOLED 2X HDR10+ unutarnji zaslon formata slike 10.8:9, frekvencije osvježavanja od 120 Hz, s deklariranom tipičnom svjetlinom od 1.000 nita. Riječ je o velikom i svijetlom zaslonu, koji će dobro poslužiti za gledanje sadržaja i obavljanje više zadataka istovremeno. Uz to, područje iznad prednje kamere ima veću gustoću piksela, što znači da će se manje primijetiti.

Vanjski Dynamic AMOLED 2X zaslon veličine 6,2 inča i razlučivosti 904 x 2316, ima Corning Gorilla Glass Victus+ zaštitu te frekvenciju osvježavanja od 120 Hz. Okviri, kao što smo već spomenuli, jesu tanji i format slike je ugodniji za korištenje, ali vjerujemo da će se mnogi korisnici ipak odlučiti koristiti Fold 4 onako kako je i prvobitno zamišljeno – otklopljeno.

Novi Z Fold pogonjen je trenutno najjačim Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC-om, uparenim s 12 GB RAM-a te do 512 GB interne memorije. Za one kojima je to premalo, Samsung u nekim regijama nudi i inačicu od čak 1 TB memorije, no nije poznato hoće li ona biti dostupna za kupnju na našem tržištu.

Na stražnjoj strani mobitela nalaze se tri kamere, iste onakve kakve se mogu vidjeti na Galaxy S22 i S22+ modelima. Glavni 50-megapikselni senzor hvata 23 posto više svjetla od prethodnog Folda, a također ima i poboljšani OIS te EIS. Telefoto kamera od 10 MP ima optički zum od 3X i digitalni od 30X.

Ultraširoka kamera od 12 MP nije doživjela mnogo promjena u odnosu na Z Fold 3, no u uvjetima dobrog osvjetljenja pružit će zadovoljavajuće fotografije. Prednja kamera na vanjskom zaslonu ima 10-megapikselni senzor, dok ona na unutarnjem ima senzor od 4 MP. Ipak, valja imati na umu da se na Foldu selfiji mogu fotografirati i stražnjim kamerama bez problema.

Baterija kapaciteta 4.400 mAh podržava 25-vatno brzo punjenje, što je ipak lošije od konkurenata u ovom cjenovnom rangu. Unatoč tome, iz Samsunga kažu da je 30 minuta punjenja dovoljno da se baterija napuni na 50 posto. Uz to, podržano je i bežično punjenje od 15 W.

Sa softverske strane, na dnu Folda je sada alatna traka, slična onoj kao na desktop računalima. Brojne aplikacije poput Facebooka, YouTubea, Netflixa i Microsoft Teamsa, optimizirane su da u potpunosti iskoriste čari velikog zaslona. Tu je i takozvani Flex Mode, koji omogućuje korištenje Folda u položaju sličnom laptopu.

Od ostalih značajki, tu je kućište od Armor Aluminija te IPX8 certifikat vodootpornosti. Cijena za početni model Galaxy Z Folda 4 (12/256GB) iznosi 1.800 eura, dok će najjača inačica (12GB/1TB) koštati čak 2.160 eura. Mobitel se može kupiti u crnoj, bež i zeleno-sivoj boji.