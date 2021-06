Što možemo očekivati od sljedećeg iPhonea?

Nešto manje od tri mjeseca ostalo je do dana kada bi, tradicionalno početkom ili sredinom rujna, Apple trebao predstaviti novu generaciju iPhonea. Evo što do sada znamo iz raznih izvora…

Jesen 2021. godine donijet će nam nadogradnju postojećih Mac računala na macOS Monterey, dok će iPhonei dobiti iOS 15, a iPadi iPadOS 15. To smo doznali na nedavno održanom WWDC-u, no manje je toga poznato kad je riječ o hardveru. Već tradicionalno, Apple bi krajem ljeta ili početkom jeseni u prodaju trebao pustiti novu liniju iPhonea, a sada, nešto manje od tri mjeseca prije toga, pravo je vrijeme da se zahuktaju špekulacije, tračevi, glasine i leakovi.

Nesretni iPhone 13?

Prema očekivanjima većine analitičara, ovogodišnji će iPhone nositi brojčanu oznaku 13, no u to ne možemo biti sigurni. Naime, kako je 13 u nekim kulturama percipiran kao nesretan broj, Apple bi mogao ići niz dlaku tom praznovjerju i preskočiti iPhone trinaesticu. Značilo bi to da će se vratiti tik-tak ciklusu, pa bi sljedeći iPhone mogao nositi oznaku 12S i donijeti tek manje osvježenje. Nakon toga bi, 2022. godine, uz nešto veće promjene u dizajnu, mogao biti predstavljen iPhone 14.

Mogući izgled novog iPhonea: sprijeda manji notch, straga dijagonalno smještene kamere

Manji notch

Osvježenje linije 12 i nadogradnja imena na 12S ima smisla ako pogledamo i što se govori o hardverskim poboljšanjima novog iPhonea. Naime, neće to biti nikakav radikalan zaokret u dizajnu i specifikacijama. Ovogodišnji modeli trebali bi dolaziti u istim dijagonalama zaslona, s istim ravnim rubovima, istim brojem kamera, istim 5G mogućnostima i istim cijenama…

Ono što bi, pak, trebalo izgledom izdvajati model 12S ili 13 od trenutačnog modela 12 trebao bi biti manji "notch" na ekranu, te primjetno viša frekvencija osvježavanja zaslona (vjerojatno do 120 Hz, ali možda samo na Pro modelima). Osnova hardvera trebao bi biti Appleov SoC A15 Bionic.

Kraj za mini?

Nedavna vijest o smanjenju planiranih količina u proizvodnji iPhonea 12 mini, koji se navodno ne prodaje u dovoljnim količinama, potaknula je i špekulacije o tome da najmanji model iPhonea više neće biti dijelom asortimana. iPhone mini ostao bi tako nešto kao modeli "SE", jeftiniji, manji, s godinu-dvije starim hardverom, i osvježavan svakih dvije do tri godine.

A nakon toga?

Ono što bi ime iPhone 12S, uz opisane kozmetičke promjene, donijelo također je i najava značajnijih promjena 2022. godine. Već od ranije govori se da bi Appleov sljedeći korak u evoluciji iPhonea mogao biti potpuno izbacivanje fizičkih priključaka i tipki te pokušaj izrade preklopnog mobitela. Svaki takav potez značio bi neminovno i da se može "preskočiti" oznaka 13 – otprilike kao što je "revolucionarni" model iPhone X bio opravdanje da se preskoči broj 9 i s iPhonea 8 odmah prijeđe na desetku.