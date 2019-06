Sony navodno radi na mobitelu sa šest kamera

Mobiteli su najprije imali po jednu kameru, i to sa stražnje strane kućišta. U to vrijeme proizvođači su se međusobno nadmetali povećavanjem razlučivosti, a kada su došli do svojevrsnog zida, počeli su dodavati i dodatne kamere, najprije jednu, pa dvije, da bi ubrzo mobiteli dobili i treću, četvrtu pa i petu kameru.

Zadnji mobitel koji je povisio ulog vezano uz broj kamera je Nokia 9 PureView koja ih ima čak pet. Ako vam se činilo kako se Nokijin razvojni tim malo razigrao, što li ćete tek pomislili za Sonyjev. naime, prema novim glasinama Sony trenutno razvija mobitel sa šest stražnjih kamera.

U ovom trenutku izvor ne navodi ništa o specifikacijama kamera no za pretpostaviti je kako će osim glavne buduća Xperia imati i telefoto, širokokutnu te TOF kameru. Čemu će ostale služiti otkrit će nam ako ne drugi leakeri, onda Sony kada bude spreman. Izvor navodi kako će neimenovana Xperia dobiti i dvije selfie kamere čija konfiguracija također nije poznata, ali se pretpostavlja kako će barem jedna od njih biti širokokutna. Iako izvor ne navodi ništa vezano uz zaslon, očekuje se da će Sony i ovog puta koristi 21:9 zaslon kao što je to bio slučaj i s Xperijom 1.

Također je za očekivati kako će ovaj uređaj biti iz samog vrha Sonyjeve ponude što znači kako će se temeljiti na najnovijim čipovima, kako će imati barem 8 GB RAM-a i barem 128 GB skladišnog prostora. Službeno predstavljanje očekuje se krajem 2019. ili početkom 2020. godine, tako da informacija vezano uz ovaj uređaj zasigurno neće nedostajati.