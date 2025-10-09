Stiže nova generacija robusne Nokije 'na tipke'

Nova generacije Nokije 800 Tough zadržat će stari dizajn, ali zato dobiva USB-C priključak i novu verziju operativnog sustava

HMD će uskoro ponovno predstaviti Nokiju 800 Tough, robusni klasični mobitel „na tipke“ koji je prvi put predstavljen 2019. godine. Prema još uvijek neslužbenim informacijama s X-a, nova verzija mobitela donijet će nekoliko važnih nadogradnji, iako će zadržati prepoznatljiv dizajn.

Najveća promjena bit će zamjena starog micro USB priključka USB-C priključkom, dok će operativni sustav biti nadograđen s KaiOS 2.5.2 na KaiOS 3.1. Time bi korisnici trebali dobiti bolju podršku za aplikacije i, barem u teoriji, uglađenije korištenje.

Dizajn i dimenzije uređaja ostat će gotovo nepromijenjeni, a zadržane su i ključne karakteristike koje su ga učinile popularnim među korisnicima koji traže izdržljivost. Drugim riječima, imat će IP68 otpornost na vodu i prašinu te MIL-STD-810 vojni standard izdržljivosti.

Trenutno nije poznat datum predstavljanja na tržište ni cijena, no očekuje se da će HMD uskoro službeno otkriti detalje. Prva generacija je inača koštala 100-tinjak eura na europskom tržištu.