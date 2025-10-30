Nvidia ulaže milijardu dolara u Nokiju

Suradnja Nvidije i Nokije fokusirana je na razvoj tehnologija koje kombiniraju umjetnu inteligenciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, s naglaskom na AI-RAN i buduće 6G mreže

Nvidia će uložiti milijardu dolara u Nokiju, čime će steći 2,9 posto udjela u finskoj tvrtki. Ulaganje će biti provedeno putem izdavanja 166 milijuna novih dionica po cijeni od 6,01 dolara po dionici.

Prema službenom priopćenju, Nokia će sredstva iskoristiti za ubrzanje razvoja svojih strateških planova, uključujući napredna AI i mrežna rješenja te modernizaciju 5G i budućih 6G RAN sustava koji će raditi na Nvidijinoj arhitekturi. Tvrtka također planira ojačati prisutnost na tržištu umjetne inteligencije i podatkovnih centara.

Uz to, Nvidia i Nokia potpisale su i sporazum o suradnji na razvoju AI mrežnih rješenja, s fokusom na spajanje Nokijinih optičkih i podatkovnih tehnologija s Nvidijinim AI infrastrukturnim platformama.

U projekt će se uključiti i T-Mobile U.S., koji će zajedno s Nvidijom i Nokijom testirati AI-RAN tehnologije u sklopu razvoja 6G mreža. Prva testiranja planirana su za 2026. godinu, a cilj je potvrditi prednosti u performansama i energetskoj učinkovitosti.

„Sljedeći skok u telekomunikacijama nije samo prijelaz s 5G na 6G - riječ je o potpunom redizajnu mreže koja će omogućiti AI-povezanost od podatkovnog centra pa sve do krajnjeg uređaja. Naše partnerstvo s Nvidijom i njihovo ulaganje u Nokiju ubrzat će inovacije u AI-RAN tehnologiji i omogućiti da ‘AI podatkovni centar’ stane u svaki džep,“ priopćio je Justin Hotard, predsjednik i glavni izvršni direktor Nokije.