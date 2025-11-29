Ručne konzole sve su češći izbor mladih, ali i zrelijih igrača, a sad su i središnja tema Buga

Ručne konzole od nekadašnjih “igračaka za klince” postaju sve popularnije platforme za gejmere svih dobnih skupina. U novom broju donosimo niz hardverskih i gaming recenzija – od mini PC-ja i RX 9060 XT, preko MCHOSE periferije do desktop zvučnika, monitora i zimskih hit-igara

U neka dobra stara vremena u Bugu smo o igraćim konzolama pisali isključivo pejorativno, jer se znalo da se za ozbiljno igranje koristi isključivo PC, a sve ostalo bilo je namijenjeno - djeci (i onima koji igraju "igrice"). Čak smo i kod naših izbora igara godine strogo pazili da nam se slučajno među pohvaljenim igrama ne potkrade neki naslov dostupan samo na konzolama.

Ali ta su vremena davna prošlost, već dugo su konzole ravnopravne računalima, a po cijenama neusporedivo pametniji i racionalniji izbor. Nemali broj PC-aša se prebacio na konzole zbog ekskluzivnih naslova koji nisu dugo (ili nikada) prerađeni za tu "staru platformu". A mnogi starčeki su vremenom odustali i od jednog i od drugog, pa i kada se igraju - igraju se na mobitelima ili tabletima, baš kao i najmlađi.

Pojavom ručnih konzola i jedni i drugi, pa i oni koji se strasno igraju na klasičnim konzolama ili računalima, dobili su novu platformu, koja postaje sve popularnija.

Tako smo i došli do toga da napokon i tim uređajima posvetimo temu broja, koju je pripremio doista iskusni korisnik ručnih konzola Denis Arunović, i evo što on kaža u uvodu svoje teme: "Dok su nekad prijenosne konzole služile kao dodatak stacionarnim platformama za igranje – bilo da je riječ o stolnim PC-jevima i laptopima, bilo o igraćim konzolama – danas za mnoge igrače sve više preuzimaju ulogu glavnog uređaja. Moglo bi se reći da je promjena započela s Nintendovim Switchom, koji je 2017. pokazao da jedan uređaj može biti rješenje i za prijenosno i za kućno igranje pred TV-om. No, pravi zaokret dogodio se kada je Valve pet godina kasnije lansirao Steam Deck – hibrid između PC-ja i konzole, koji je korisnicima omogućio da svoje postojeće Steam biblioteke ponesu sa sobom.

To je otvorilo tržište na koje su nahrupili Asus, Lenovo, MSI i drugi proizvođači, vidjevši priliku u rastućem segmentu entuzijasta koji su željeli uživati u svojim kolekcijama igara, bez potrebe da sjede ispred monitora ili TV-a. Time su ručne konzole prestale biti nišni proizvodi i postale simbol demokratizacije igranja na PC-ju – pristupačnije, jednostavnije za korištenje i dovoljno snažne da pokrenu većinu modernih naslova."

Pojava novih modela, uz mega popularni Switch 2 (koji do sada nismo recenzirali) te kraj godine, kada najviše raste interes za igre i uređaje koji se kupuju kao prigodni poklon, bili su plus više za obradu ove teme u prosinačkom Bug.

Među brojnim hardverskim recenzija istaknuo bih Baksin opis Alliwava U58 Slim Mini PC-a, kojeg smo nabavili iz Kine (cijeli proces od kupnje do dostave opisan je u tekstu) jer nas je privukao izuzetno niskom cijenom, a opet deklariranom solidnom hardverskom opremljenošću. Kako takvo računalo na koncu funkcionira u praksi i ima li smisla spiskati dvjestotinjak eura na tako rizičnu kupnju, saznajte iz teksta.

Među komponentama koje smo recenzirali je jedna od najjeftinijih novih AMD-ovih grafički kartica Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC, kako kaže autor - sasvim dostojna alternativa GeForceu RTX 5060 Ti.

Imamo i recenziju tipkovnice potpuno novog brenda na našem tržištu -"MCHOSE! O kome se radi objašnjava Davor u svom tekstu: "MCHOSE je stigao u Hrvatsku, i to je vijest kojoj se ljubitelji računalnih periferija trebaju veseliti. Riječ je o neobično propulzivnom kineskom brendu, koji u posljednje vrijeme izbacuje neke od najzanimljivijih tipkovnica i miševa na tržištu. Tajna njihova globalnog uspjeha – mnogi tvrtkini proizvodi redovito bivaju rasprodani, a kupci u redu čekaju na obnovu zaliha – jest u vještom kopiranju uređaja koji se, unutar svojih kategorija, smatraju najboljima. No, MCHOSE ne staje na pukom repliciranju poznatijih uspješnica, već ih redovito nastoji još malo poboljšati, pa kada tako oformljen proizvod plasira na tržište s cijenom koja je širokim masama mnogo pristupačnija, najednom više ne čudi zašto se tvrtkino ime u novije doba pojavljuje na svakom popisu najisplativijih računalnih periferija. To "najisplativijih" je ključno: MCHOSE ne proizvodi jeftin hardver, ali za tražene iznose nudi zaista veliku vrijednost".

Za recenziju smo izabrali MCHOSE x Unbox Therapy UT98, bežičnu mehaničku tipkovnicu za koju se već u nazivu naglašava kako je nastala u suradnji s mega popularnim youtuberom.

Među recenzijama su i dva monitora, cjenovno vrlo povoljni Gigabyte M27UP te skupi Samsung ViewFinity S9, namijenjen profesionalnim korisnicima.

Iz audio bloka istaknuo bih Onkyo GX-30ARC, desktop aktivne zvučnike vrlo uglednog brenda, koji mogu poslužiti i za više od korištenja na osobnom računalu. Cjenovno su u pristupačnoj kategoriji s obzirom na sve što nude, a i dolaze od poznatog hi-fi proizvođača.

Od nekoliko recenzija igara, priređenih za ovaj "udarni" mjesec u godini, najviše me privukao naslov iz poznatog serijala: Anno 117: Pax Romana. Davno sam igrao jedan od Anno naslova i ostao mi je u dobrom sjećanju, a Radešićev opis najnovijeg (osmog) dosta je afirmativan, pa me natjerao na razmišljanje da li platiti 60 eura (što već dugo nisam) za igru kao stvorenu za duge zimske noći?

Tradicionalno prosinački Bug sadrži i vodič za darivanje, odnosno pregled ponude naših partnera, koji vam može pomoći u potrazi za gadgetom ili nekim većim uređajem koji bi poklonili sebi ili bliskoj osobi (prva opcija je primamljivija) za kraj godine! Vrijeme je božićnica, treba to potrošiti što prije, da ih ne obezvrijedi inflacija...

Kompletan sadržaj novog Buga i digitalno izdanje potražite na ovoj stranici, a tiskano izdanje od danas je dostupno na kioscima.