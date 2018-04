Tri kamere i za Nokiju 9

Veći broj kamera sa stražnje strane mobitela polako postaje must have opcija – Nokia 9 bi prema novim glasinama također trebala imati tri kamere kao što je slučaj s Huaweijevim P20 Pro modelom

Na internetu su se pojavile nove informacije (čitaj: glasine) vezano uz Nokiju 9. Jedna od novosti je kako će i Nokia dobiti tri kamere sa stražnje strane kućišta, baš kao što je slučaj i sa Huaweijevim P20 Pro modelom.

Ovog puta radi se o kamerama sa ZEISS optikom rezolucija 41 MP, 20 MP i 9,7 MP te optičkim zumom od 4x. Kamera najveće rezolucije imat će optičku stabilizaciju slike (OIS) te uz LED i dodatnu Xenon bljeskalicu. Kamera rezolucije 20 MP bit će tele-foto kamera sa također optičkom stabilizacijom slike, dok će treća, 9,7 MP kamera biti monokromatska.

Sa prednje strane Nokia 9 imat će samo jednu kameru, rezolucije 21 MP. Umjesto LED ili Xenon bljeskalice za snimanje fotografija u loše osvjetljenim prostorima kao bljeskalica će poslužiti zaslon. Kad smo kod zaslona specifikacije navode QHD OLED zaslon dijagonale 6,01 inč i omjera stranica 18:9. Od oštećenja bi ga trebao štititi Gorilla Glass 5 staklo.

Nokia 9 temeljit će se na trenutno najsnažnijem Qualcommovom Snapdragonu – 845. Imat će 8 GB RAM-a (LPPDDR 4X) i 256 GB podatkovnog prostora (UFS 2.1). Energiju potrebnu za rad osiguravat će baterija kapaciteta 3.900 mAh.

Nokia 9 stići će s podrškom za brzo punjenje baterija (QuickCharge 4.0) te podrškom za punjenje bežičnim putem (Qi). Do 60% napunjenosti trebat će oko pola sata. U stanju pripravnosti Nokia 9 izdržat će do 565 sati. Vrijeme razgovora s jednim punjenjem bit će moguće do 24 sata, slušanja glazbe do 13 sati, a gledanja video zapisa do 12 sati.

Mobitel će prema izvoru biti i otporan na vodu i prašinu (IP68). Softversku stranu činit će Android 8.1 Oreo. Nažalost, Nokia 9 neće imati 3,5-milimetarski audio utor, ali će u pakiranju stići adapter koji će omogućiti spajanje slušalica sa 3,5-milimetarskim portom na USB-C port.

Dimenzije kućišta (keramika sa detaljima od 18-karatnog zlata) su 150,6 x 75,2 x 7,3 milimetara. Detaljnije specifikacije možete pogledati u prilogu. O cijeni za sada nema govora, ali sudeći prema specifikacijama ista neće biti niska.