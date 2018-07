Uz Galaxy Note9 stiže i zlatni S-Pen

Samsung je nedavno objavio datum eventa na kojemu će biti predstavljen ovogodišnji Galaxy Note, a o čemu smo pisali ovdje. Podsjetimo zaboravne, Galaxy Note9 stiže 9. kolovoza 2018. godine u više različitih hardverskih konfiguracija te bojom različitih kućišta.

No, to ne znači da su prestale curiti informacije o dotičnom uređaju. Dapače, gotovo svakodnevno stižu nove. Najnoviju je plasirao Ice universe, do sada već mnogo puta dokazani leaker.

Ice universe je objavio fotografiju reklamnog postera koja osim što je potvrdila dizajn uređaja ujedno je otkrila kako će ljubitelji Note uređaja i ove godine moći koristiti svoje stare slušalice jer će i Note9 imati 3,5-milimetarski audio utor.

Za one koje više zanima S-Pen, digitalna olovka koja od ove godine postaje i pametna jer dobiva podršku za Bluetooth, Ice universe otkriva kako će ista neovisno o boji uređaja dolaziti u zlatnoj boji. Ako pažljivije pogledate fotografiju vidjet ćete da je samo gornji vrh olovke u boji kućišta.

Iako reklamni plakat izgleda dosta uvjerljivo, informaciju o boji S-Pena uzmite sa malom zadrškom, barem do 9. kolovoza, dok Samsung ne potvrdi ili ne opovrgne gornje navode.