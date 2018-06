Samsungova devetka prigodno stiže DEVETOG kolovoza 2018.

Ako ste ljubitelj Samsungovih mobitela, a posebice onih iz serije Galaxy Note, onda imamo dobru vijest za vas. Nakon više mjeseci raznoraznih glasina o tome kakav će biti dizajn novog Notea te na kakvom će se hardveru i značajkama temeljiti sada nam stiže jedna službena informacija vezano uz datum predstavljanja.

Naime, Samsung je objavio kako će se ovogodišnji Unpacked događaj na kojemu će biti predstavljen Galaxy Note9 održati 9. kolovoza 2018. godine. Time su ujedno demantirana i nedavna glasina kako će ovogodišnji Note malčice kasniti, a koju su nam servirali korejski izvori.

U video pozivnici Samsung je ujedno dao i do znanja kako će se cijeli događaj predstavljanja moći pratiti i online putem njihovih internetskih stranica. Samsung lokaciju na kojoj će se održati Unpacked event drži tajnom. No, šuška se kako bi se predstavljanje Notea9 moglo istovremeno održati na dvije lokacije – u New Yorku i Londonu.

Podsjetimo, Galaxy Note9 ovisno o tržištu na kojem bude plasiran pogonit će Exynos 9810 (Europa), odnosno Snapdragon 845 (Južna Koreja i SAD). Nadalje, trebao bi stići s izmještenim skenerom otiska prsta (koji bi se ovog puta trebao nalaziti ispod, a ne pored kamera), baterijom kapaciteta 4.000 mAh te u inačicama sa 6 GB i 8 GB RAM-a te s 128 GB, 256 GB i 512 GB interne memorije.

Također spominje se kako će S-Pen imati podršku za Bluetooth, ugrađeni mikrofon te kako će se pomoću S-Pena moći otključati uređaj na daljinu. Sa softverske strane očekuje se Android 8.1 te Bixby 2.0. Što je sve od navedenog točno (ili nije) saznat ćemo 9. kolovoza.