Vivo predstavio OriginOS 6 s dizajnom koji podsjeća na iOS 26

Iako mnogi korisnici nisu bili oduševljeni Appleovim Liquid Glassom, ostali proizvođači ga već naveliko koriste kao inspiraciju za svoja sučelja

Vivo je na svojoj ovogodišnjoj developerskoj konferenciji predstavio OriginOS 6, najnoviju verziju svojeg operativnog sustava koja neće biti rezervirana samo za kinesko tržište, već će je dobiti i ostali korisnici diljem svijeta.

Nova verzija OS-a donosi potpuno osvježen dizajn s izraženim 3D efektima, sjenama i prozirnim slojevima, stvarajući, kako kažu iz Viva, slojeviti vizualni dojam. Kao što je sada u trendu, estetika podsjeća na Appleov Liquid Glass koji se pojavio u iOS-u 26.

Osim toga, Vivo je poboljšao i animacije, uveo novu krivulju pokreta i optimizirao detalje kako bi interakcija sa sučeljem bila što prirodnija i fluidnija. Posebnu pažnju posvetili su ikonama, koje su redizajnirane prema uzoru na ikone na sklopivom Vivu X Foldu 5, s naglaskom na igru svjetla i sjene.

Globalna verzija OriginOS-a 6 bit će predstavljena 15. listopada, a mobiteli koji će ga prvi koristiti bit će Vivo X300 i iQOO 15.