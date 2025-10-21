Vivo X300 i X300 Pro stižu u Europu s Dimensityjem 9500

Oni kojima ne smetaju kineski flagshipi već sada imaju veliki izbor, među kojima je sada i Vivo X300 te Vivo X300 Pro sa sustavom kamera kojeg potpisuje Zeiss

Vivo je sredinom mjeseca predstavio svoju novu flagship seriju mobitela koja sadržava modele Vivo X300 i Vivo X300 Pro. Oba modela pogonjena su MediaTekovim Dimensityjem 9500 te su prvenstveno fokusirana na fotografiju, kao i prethodni Vivovi flagshipi. Dobra je vijest i da će se moći kupiti u Europi, ali će cijena biti poznata tek 30. listopada.

Vivo X300 Pro

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78″ LTPO AMOLED (rezolucija 1.260 × 2.800, ~452 ppi), 1-120 Hz, 1 milijarda boja, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 2160 Hz PWM, 4.500 nita (vršno), zaštitno staklo (Mohs 4) Čip MediaTek Dimensity 9500 RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB Stražnje kamere - 50 MP f/1.6 (24 mm široka), 1/1.28″, PDAF, OIS

- 200 MP f/2.7 (85 mm periskopska telefoto), 1/1.4″, OIS, 3.7× optički zoom, makro 2.7:1

- 50 MP f/2.0 (15 mm ultraširoka), 119°, AF Prednja kamera 50 MP f/2.0 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band) / Bluetooth 6.0 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5) / NFC / Infrared port Baterija 6.510 mAh (Global) / 5.440 mAh (EU tržišta); 90 W žično, 40 W bežično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161.2 × 75.5 × 8 mm / 226 g Operacijski sustav Android 16, OriginOS 6

Kao perjanica cijele serije, tu je Vivo X300 Pro koji, u odnosu na svoga prethodnika, ima nešto elegantniji i pitomiji dizajn. S prednje ga strane krasi 6,78-inčni 8T LTPO zaslon rezolucije 1.260 x 2.800, čija frekvencija osvježavanja ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Zaslon inače podržava HDR10+ i Dolby Vision, a ispod njega se nalazi i ultrazvučni čitač otiska prsta.

Mobitel je pogonjen MediaTekovim Dimensityjem 9500, trenutno glavnim konkurentom Qualcommovom Snapadragon 8 Eliteu Gen 5. U ovom slučaju uparen je s do 16 GB RAM-a i do 1 TB interne memorije, a dolazi i u kombinaciji s Vivovim V3+ procesorom za obradu slike. Baterija mu ima kapacitet 6.510 mAh za globalno tržište, dok će u Europi biti 5.440 mAh, uz podršku za 90-vatno žično i 40-vatno bežično punjenje.

Vivo X300 Pro Foto: Vivo

Što se tiče kamera, cijeli sustav i dalje potpisuje Zeiss. Glavni senzor je 50-megapikselni Sony LYT-828 veličine 1/1.28 inča, s otvorom blende f/1.57 te gimbal optičkom stabilizacijom slike (OIS). Tu je i 50-megapikselni ultraširoki senzor Samsung JN1, kao i novi Samsungov HPB telefoto senzor veličine 1/1.4 inča. Na prednjoj se strani pak nalazi još jedan 50-megapikselni senzor JN1 za selfije i videopozive.

Od ostalih specifikacija, tu su stereo zvučnici, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 1 priključak, Wi-Fi 6 i Android 16 s OriginOS-om 6. Spomenimo da mobitel teži 226 grama i da ima debljinu od 8 mm, a može se pohvaliti i IP68/IP69 certifikatima otpornosti na vodu i prašinu. Dostupan je za kupnju u crnoj, smeđoj, plavoj i bijeloj boji.

Vivo X300

SPECIFIKACIJE Ekran 6,31″ LTPO AMOLED (rezolucija 1.216 × 2.640, ~460 ppi), 1-120 Hz, 1 milijarda boja, HDR10+, HDR Vivid, 2160 Hz PWM, 4.500 nita (vršno), Ultra HDR podrška, staklo (Mohs 4) Čip MediaTek Dimensity 9500 RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB Stražnje kamere − 200 MP f/1.7 (23 mm široka), 1/1.4″, PDAF, OIS

− 50 MP f/2.6 (70 mm periskopska telefoto), 1/1.95″, OIS, 3× optički zoom

− 50 MP f/2.0 (15 mm ultraširoka), 119°, AF Prednja kamera 50 MP f/2.0 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band) / Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5) / NFC / Infrared port Baterija 6.040 mAh, 90 W žično, 40 W bežično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 150.6 × 71.9 × 7,95 mm / 190 g Operacijski sustav Android 16, OriginOS 6

Vivo X300 predstavlja zapravo „baby“ verziju Pro inačice, s nešto slabijim sustavom kamera i kompaktnijim dimenzijama. Naime, Vivo X300 imat 6,31-inčni 8T LTPO zaslon s osvježavanjem koje ide do 120 Hz i rezolucijom od 1.216 x 2.640 piksela. Ispod zaslona također se nalazi ultrazvučni čitač otiska prsta.

Pogoni ga već spomenuti MediaTekov Dimensity 9500, u kombinaciji s do 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu. Baterija mu je nešto manja nego na Pro modelu, kapaciteta 6.040 mAh, ali i dalje ima podršku za brzo, 90-vatno žično i 40-vatno bežično punjenje. Nije poznato hoće li se kod ovog modela mijenjati kapacitet baterije za tržište EU.

Vivo X300 Foto: Vivo

Glavna stražnja kamera koristi 200-megapikselni senzor Samsung HPB veličine 1/1.4 inča s otvorom blende f/1.68. Uz nju se smjestio 50-megapikselni Sonyjev LYT-602 telefoto senzor veličine 1/1.95 inča s APO lećom te 50-megapikselni ultraširoki Samsung JN1 senzor, isti kakav se koristi i na prednjoj kameri za potrebe selfija.

Zbog manjih dimenzija, Vivo X300 teži 190 grama i tanak je 7,95 mm. Ima IP68/IP69 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, a dostupan je u crnoj, plavoj, ružičastoj i ljubičastoj boji. Pokreće ga OriginOS 6 temeljen na Androidu 16, a od ostalih značajki tu su Bluetooth 5.4, NFC, dvopojasni Wi-Fi 6 i stereo zvučnici.