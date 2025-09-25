Vivo ukida FuntouchOS i prebacuje se na OriginOS u svim dijelovima svijeta

Vivo je potvrdio da će OriginOS 6 zamijeniti FuntouchOS i postati globalni softverski standard za sve njihove uređaje

Matej Markovinović četvrtak, 25. rujna 2025. u 21:31
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Kineski proizvođač pametnih telefona Vivo potvrdio je da će njihov novi sustav OriginOS 6, temeljen na Androidu 16, biti dostupan i korisnicima izvan Kine. Time će FuntouchOS otići u povijest, a OriginOS postaje globalni softverski standard za sve Vivove uređaje.

Tvrtka je zakazala globalno predstavljanje za 15. listopada, dok će domaća, kineska verzija biti prikazana ranije, 10. listopada. Još nije poznato hoće li međunarodna varijanta imati razlike u odnosu na kinesku, no korisnici već godinama priželjkuju šire uvođenje OriginOS-a, koji je poznat po bogatim opcijama prilagodbe i navodno glađem radu od FuntouchOS-a.

Prvi mobiteli koji će stići s predinstaliranim OriginOS-om 6 bit će Vivo X300 i X300 Pro. Oni će u Kini biti predstavljeni 13. listopada, dok se globalno lansiranje očekuje nešto kasnije tijekom godine.

Vivo inače najavljuje da će OriginOS 6 donijeti značajne nadogradnje, uključujući redizajnirano sučelje, bolju računalnu snagu, naprednije renderiranje prikaza i optimizirano upravljanje memorijom. Korisnici također mogu očekivati i glađe animacije, brže dijeljenje sadržaja, nove AI značajke te prozirno korisničko sučelje, slično kao Liquid Glass na iPhoneu.

Više detalja saznat će se 10. listopada.



