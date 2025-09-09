Xiaomi 16 mogao bi imati sekundarni zaslon na stražnjoj strani

Xiaomijeva nadolazeća serija flagship mobitela mogla bi imati sekundarni zaslon na stražnjoj strani, baš onakav kakav je imao Xiaomi Mi 11 Ultra iz 2021. godine

Matej Markovinović utorak, 9. rujna 2025. u 15:26
Xiaomi Mi 11 Ultra. 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Ultra. Foto: Xiaomi

Xiaomi bi sljedećeg mjeseca u Kini trebao predstaviti svoju novu flagship seriju mobitela, Xiaomi 16, koja bi, po uzoru na Xiaomi Mi 11 Ultru iz 2021., trebala imati sekundarni zaslon na stražnjoj strani uređaja.

Naime, na navodnoj fotografiji Xiaomi 16 Pro Maxa, koju je inače na X-u objavio tipster Ishan Agarwal, vidljiv je redizajnirani stražnji sustav kamere. Na njemu se također vidi naglašeni horizontalni modul s dvama vertikalno poravnatim senzorima, dok je s desne strane veliki prazni prostor koji podsjeća na integrirani sekundarni zaslon.

Zanimljivo je da cjelokupan dizajn nalikuje i na raspored kamera kod iPhonea 17 Pro, što otvara mogućnost da Xiaomijeva nova serija mobitela jednostavno slijedi taj dizajnerski trend, bez povratka sekundarnog zaslona.

U svakom slučaju, više informacija bit će poznato već sljedećeg mjeseca.



