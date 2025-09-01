Xiaomi 16 na predstavljanju već krajem mjeseca?

Budući da Xiaomi želi biti među prvim proizvođačima koji će koristiti Snapdragon 8 Elite 2, serija mobitela Xiaomi 16 ugledat će svjetlo dana nešto ranije od očekivanog

Iako je prošlogodišnja serija Xiaomi 15 predstavljena u listopadu, čini se da će njezini nasljednici stići nešto ranije. Prema informacijama koje je objavio poznati kineski analitičar, Digital Chat Station, modeli Xiaomija 16 bit će predstavljeni u predzadnjem tjednu rujna, točnije između 24. i 26. rujna.

Budući da će Qualcomm 23. rujna predstaviti svoj novi flagship SoC, Snapdragon 8 Elite 2 ili 8 Elite Gen 5, Xiaomijevo ranije predstavljanje i nije toliko neobično, pogotovo kada se u obzir uzme i relativno bliska suradnja tih dviju tvrtki.

Očekuje se inače da će Xiaomi predstaviti osnovni Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro Mini te Xiaomi 16 Pro Max. Xiaomi 16 i 16 Pro Mini navodno će imati 6,3-inčne zaslone, dok će Pro Max narasti na 6,8 inča. Svaki od njih bit će pogonjen Qualcommovim novim SoC-om, a nagađa se i o bržem punjenju od 100 W.

Kad je već riječ o punjenju i baterijama, osnovni Xiaomi 16 mogao bi imati kapacitet od čak 6.800 mAh, dok se za Pro Mini spominje baterija od 6.300 mAh. Trenutno nije jasno koliki bi kapacitet baterije mogao imati Xiaomi 16 Pro Max, ali u svakom slučaju, neće biti razočaravajući.

Seriji će se sljedeće godine pridružiti i Xiaomi 16 Ultra, model koji će, kao i prijašnjih godina, biti fokusiran uglavnom na fotografiju i snimanje.