Ovo su navodne specifikacije Xiaomija 16

Približava se predstavljanje Xiaomijevih novih flagship mobitela, a sada je više-manje sve poznato o osnovnom modelu, Xiaomiju 16

Xiaomi bi krajem ovog mjeseca trebao predstaviti svoju novu flagship seriju Xiaomi 16, a sada su se na X-u pojavile navodne specifikacije osnovnog modela. Prema njima, Xiaomi 16 i dalje će ostati relativno kompaktan zahvaljujući 6,3-inčnom LTPO OLED zaslonu s 1,5K rezolucijom i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz.

Na stražnjoj strani bi strani trebao imati glavnu 50-megapikselnu kameru s OmniVision senzorom, ultraširoku od 50 MP te još jednu 50-megapikselnu kameru sa Samsungovim ISOCELL JN5 senzorom. Prednja kamera, pak, koristi 32-megapikselni senzor. Radi se o vrlo sličnoj postavci megapiksela kao i na Xiaomiju 15, ali su senzori drugačiji.

Xiaomi 16



- 6.3" 1.5K LTPO 120Hz panel

- Snapdragon 8 Elite 2 / 8 Elite Gen 5

- 50MP (Omnivision) + 50MP UW + 50MP (JN5) Tele

- 32MP Selfie

- HyperOS 3

- Ultrasonic FP

- IP68/69 rating

- 7,000mAh battery

- 100W wired, 50W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 10, 2025

Xiaomi 16 sigurno će biti pogonjen nadolazećim Qualcommovim Snapdragon 8 Eliteom 2, a imat će i bateriju kapaciteta 7.000 mAh s podrškom za 100-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Ništa nije potvrđeno niti spomenuto hoće li i europski model imati bateriju tako velikog kapaciteta ili će ona biti smanjena kao što je čest slučaj s mobitelima kineskih proizvođača.

Od ostalih značajki, tu su i IP68/IP69 certifikati za otpornost na vodu i prašinu, ultrazvučni senzor otiska prsta ispod zaslona te HyperOS 3 iz kutije.