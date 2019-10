Xiaomi priprema MIUI 11 Global Stable ROM za 28 uređaja

Xiaomi je objavio popis pametnih telefona koji će u skorije vrijeme dobiti nadogradnju na MIUI 11 Global Stable ROM – takvih je uređaja čak 28, a svi će nadogradnju dobiti do kraja ove godine

Ono što većinu vlasnika pametnih telefona zanima jest kada će njihov uređaj dobiti nadogradnju operacijskog sustava. Ovisno o proizvođaču na veća ažuriranja treba čekati više ili manje vremena, a Xiaomi se po tom pitanju pokazao dosta brz.

Na događaju na kojemu su predstavili nove telefone Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro dio vremena su odvojili i za informiranje okupljenih kada će i koji će to uređaji dobiti nadogradnju na MIUI 11 Global Stable ROM. Xiaomi je otkrio kako navedenu nadogradnju priprema za čak 28 svojih uređaja. Prvi uređaji bit će nadograđeni još ovog mjeseca, a zadnji par dana prije kraja 2019. godine.

Izdavanje nadogradnji odvijat će se u četiri vala, prvi počinje za koji dan – 22. listopada 2019., drugi od 4. do 12 studenog, treći od 13, do 29. studenog, četvrti ujedno i posljednji od 18. do 26. prosinca 2019. godine. Detaljan popis uređaja možete proučiti u nastavku teksta.

Prvi val - od 22. do 31. listopada Poco F1 Redmi K20 Redmi Y3 Redmi 7 Redmi Note 7 Redmi Note 7s Redmi Note 7 Pro

Drugi val - od 4. do 12. studenog Redmi K20 Pro Redmi 6 Redmi 6 Pro Redmi 6A Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro Redmi 5 Redmi 5A Redmi Note 4 Redmi Y1 Redmi Y1 Lite Redmi Y2 Redmi 4 Mi Mix 2 Mi Max 2

Treći val - od 13. do 29. studenog Redmi Note 6 Pro Redmi 7A Redmi 8 Redmi 8A Redmi Note 8