AOC predstavio Professional P4 seriju monitora sa 120 Hz zaslonima i izvlačnim USB čvorištem

Stjepan Bilić nedjelja, 31. kolovoza 2025. u 19:33
24P4U 📷 AOC
AOC je predstavio novu seriju monitora za profesionalne korisnike, prigodnog naziva Professional P4. Novu seriju trenutno čine dva modela – 23,8“ 24P4U te 27“ Q27P4U.

Neovisno o veličini zaslona, AOC ističe kako se oba modela odlikuju profesionalnim performansama i povezivošću prilagođenoj modernim uredima. P4 serija donosi inovativno USB čvorište na izvlačenje. Za razliku od klasičnih USB priključaka, koji znaju biti nepraktični za korištenje ili narušavaju urednost prostora, prednje USB 3.2 čvorište (5 Gbit/s) jednostavno se izvlači iz donjeg ruba kada je potrebno.

Izvlačni mehanizam tako svaki P4 monitor pretvara u potpuno docking rješenje s jednim USB-A i jednim USB-C priključkom. Potonji podržava i Power Delivery (15W) pa se osim za spajanje periferije i prijenos podataka može koristiti i za punjenje mobilnih uređaja.

Ovakav dizajn USB čvorišta mogao bi biti zanimljiv korisnicima koji u radu koriste USB sigurnosne ključeve za prijavu u sustav ili za autentifikaciju u specijaliziranim aplikacijama. Monitori imaju i dva dodatna USB-A priključka sa stražnje strane, a koji su predviđeni za uređaje koji su stalno priključeni, poput primjerice tipkovnice ili miša.

Model 24P4U dolazi s 23,8“ IPS zaslonom razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka, dok Q27P4U ima također IPS zaslon, ali veće dijagonale (27“) i razlučivosti (2.560 x 1.440 točaka). Što se maksimalnog osvjetljenja tiče, manji model ima osvjetljenje od 300 nita, a veći od 350 nita. Oba monitora imaju vrijeme odziva od 4 ms (GtG), brzinu osvježavanja od 120 Hz te podršku za Adaptive-Sync tehnologiju.

Svaki P4 monitor uključuje TÜV Eye Comfort (4/5 zvjezdica) certificiranu tehnologiju smanjenja plavog svijetla na hardverskoj razini, Flicker-Free tehnologiju te TCO Certified certifikat desete generacije. Zatim tu je i ergonomsko postolje koje je moguće podešavati po visini (do 150 mm), nagibu (-5/30°), zakretanjem u stranu (-180°/180°) te u portretni položaj. AOC je P4 seriju opremio i VESA nosačem (100 x 100) kako bi se monitori mogli koristiti i korištenjem rješenja drugih proizvođača.

AOC 24P4U već je dostupan na tržištu dok Q27P4U na tržište stiže sredinom rujna. Preporučena maloprodajna cijena za 24P4U iznosi 189 €, a za Q27P4U 249 €.



