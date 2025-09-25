Microsoft popustio: svim korisnicima u Europi besplatna dodatna godina podrške za Windowse 10

Pritisak aktivista i javnosti urodio je plodom, pa je niti tri tjedna prije najavljenog kraja podrške za Windowse 10 korisnicima iz Europskog gospodarskog prostora omogućeno besplatno produljenje

Osim što ponekad svojim građanima otežava život pretjeranom regulativom, pa izaziva kašnjenja kod dolaska određenih novih funkcija, Europske unija svojim propisima ponekad i "pogodi u sridu" – barem kad je riječ o krajnjim korisnicima digitalnih usluga. U gotovo nevjerojatnom obratu, manje od tri tjedna prije službenog kraja podrške za Windowse 10, Microsoft je odlučio okrenuti ploču te svim Europljanima besplatno dati još godinu dana ažuriranja za taj operacijski sustav.

Svima godina dana besplatno

Na tu ih je odluku nagnao pritisak javnosti i, specifično, udruge za zaštitu potrošača Euroconsumers, koja je odlučila prijaviti ih za neusklađenost sa strogim propisima EU. Istaknuli su da vezivanje jedne usluge s drugom nije po propisima za digitalne kompanije i usluge te da bi zbog toga mogli imati pravnih problema. U četvrtak je iz udruženja potvrđeno da je Microsoft popustio, pa su objavili i službeno pismo koje to potvrđuje, čak i prije bilo kakvog službenog priopćenja iz Redmonda (ili Dublina, gdje je Microsoftu sjedište za EU).

Microsoft će, navode, pružiti besplatnu opciju proširenih sigurnosnih ažuriranja za korisnike sustava Windows 10 u Europskom gospodarskom prostoru. Također, poručili su i da ta opcija neće zahtijevati od korisnika da izrađuju sigurnosne kopije postavki, aplikacija ili vjerodajnica ili koriste Microsoftove bodove vjernosti – što su dosad bili neki od načina kako besplatno osigurati dodatnu godinu podrške.

Ovim putem je potvrđeno i da je taj potez povučen imajući na umu Akt o digitalnim tržištima, jer bi povezivanje pristupa bitnim sigurnosnim ažuriranjima s Microsoftovim vlastitim uslugama moglo izazvati sumnju u usklađenost s obvezama tog Akta. Dakle, svi stanovnici Europskog gospodarskog prostora imat će besplatna sigurnosna ažuriranja za Windowse 10 najmanje do 13. listopada 2026. godine.

Oni izvan EU neće biti te sreće, pa će i dalje morati aktivirati backup na OneDriveu, iskoristiti 1.000 bodova vjernosti iz programa Microsoft Rewards ili pak platiti 30 dolara za jednogodišnje članstvo u programu produljenih ažuriranja.