Analogno optičko računalo: 100 puta brže i učinkovitije

Novo Microsoftovo računalo inspirirano 80 godina starom tehnologijom otvara put bržim računalnim platformama

Mladen Smrekar četvrtak, 11. rujna 2025. u 11:57
Za izvođenje izračuna novi Microsoftov računalni sustav koristi mikro-LED-ice i senzore kamere 📷 Chris Welsch / Microsoft
Microsoft je razvio prototip analognog optičkog računala (AOC) koje umjesto klasičnih digitalnih prekidača za izvođenje računalnih operacija koristi svjetlost. Ovo rješenje, kažu, omogućava 100 puta veće brzine i stotinu puta manju potrošnju energije u odnosu na današnje digitalne sustave. Izdržljivo i praktično, moglo bi raditi na sobnoj temperaturi baš kao i svako drugo stolno računalo. 

Manipulacija svjelošću

Računalo, predstavljeno u časopisu Nature, temelji se na kombinaciji mikro-LED-ica, optičkih leća i kamera iz pametnih telefona te koristi analogne elektroničke komponente i iterativnu arhitekturu za rješavanje zadataka optimizacije i AI zaključivanje.

Experimentalni izgled Microsoftovog analognog optičkog računala 📷 Microsoft
Umjesto da koristi tranzistore, AOC manipulira intenzitetima svjetlosti i naponima u petlji te iterativno poboljšava rješenja dok ne dosegne konačni rezultat. Time izbjegava energetske gubitke svojstvene digitalnim konverzijama.

Digitalni blizanac

Sustav je u laboratorijskim uvjetima uspio precizno klasificirati slike, rekonstruirati MRI skenove mozga te optimizirati financijske transakcije, sve to uz znatno manju potrošnju struje od najmodernijih grafičkih procesora.

Računalo je Izrađeno korištenjem komercijalno dostupnih dijelova, poput mikro-LED svjetala i senzora iz kamera pametnih telefona 📷 Chris Welsch / Microsoft
Microsoft je javno podijelio svoj AOCopimizer algoritam i kompletnog "digitalnog blizanca", razvijenog kako bi i drugi mogli istražiti računalo te predložiti nove probleme i načine za njihovo rješavanje.



