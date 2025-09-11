Analogno optičko računalo: 100 puta brže i učinkovitije
Novo Microsoftovo računalo inspirirano 80 godina starom tehnologijom otvara put bržim računalnim platformama
Microsoft je razvio prototip analognog optičkog računala (AOC) koje umjesto klasičnih digitalnih prekidača za izvođenje računalnih operacija koristi svjetlost. Ovo rješenje, kažu, omogućava 100 puta veće brzine i stotinu puta manju potrošnju energije u odnosu na današnje digitalne sustave. Izdržljivo i praktično, moglo bi raditi na sobnoj temperaturi baš kao i svako drugo stolno računalo.
Manipulacija svjelošću
Računalo, predstavljeno u časopisu Nature, temelji se na kombinaciji mikro-LED-ica, optičkih leća i kamera iz pametnih telefona te koristi analogne elektroničke komponente i iterativnu arhitekturu za rješavanje zadataka optimizacije i AI zaključivanje.
Umjesto da koristi tranzistore, AOC manipulira intenzitetima svjetlosti i naponima u petlji te iterativno poboljšava rješenja dok ne dosegne konačni rezultat. Time izbjegava energetske gubitke svojstvene digitalnim konverzijama.
Digitalni blizanac
Sustav je u laboratorijskim uvjetima uspio precizno klasificirati slike, rekonstruirati MRI skenove mozga te optimizirati financijske transakcije, sve to uz znatno manju potrošnju struje od najmodernijih grafičkih procesora.
Microsoft je javno podijelio svoj AOCopimizer algoritam i kompletnog "digitalnog blizanca", razvijenog kako bi i drugi mogli istražiti računalo te predložiti nove probleme i načine za njihovo rješavanje.