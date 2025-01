Asus Proart PA27JCV je 5K IPS monitor s visokom svjetlinom i naprednom tvorničkom kalibracijom

SPECIFIKACIJE – Asus ProArt PA27JCV 5K Ekran 27'' (5.120 x 2.880) / 60Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 500 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x USB C, 3 x USB Type A

Dolaskom OLED monitora, podosta se mijenja tržište modela za kreativne profesionalce. I dok IPS tehnologija na koju se oslanja ovaj model u mnogome zaostaje za OLED-om, ipak Black IPS panel donosi i više nego dovoljno dobre karakteristike za profesionalne korisnike. Ipak, glavni prodajni adut ProArt PA27JCV modela je 5K rezolucija i cijena za ovu visoku gustoću piksela od ispod 1000 eura na našem tržištu (vani je još pristupačniji). Uz visoku rezoluciju donosi naprednu kalibraciju boja, velik broj certifikata i odličan prikaz boja.

Vrlo konzervativan dizajn sa stražnje strane na kojoj se nalaze i svi konektori

Monitor ima metalnu četvrtastu bazu koja ne zauzima previše prostora. Iz nje se diže stalak s rupom za bolje uređenje kablova. S tri strane oko panela Asus je stavio vrlo tanke rubove dok je donja strana nešto deblja i ima Asus logo te tipke za upravljanje OSD izbornikom. Monitor je nešto tanji u odnosu na prethodnika, a dolazi i s naprednim ergonomskim mogućnostima koje uključuju podešavanja po visini, zakretanje, namještanje nagiba i pivot opciju.

IPS panel donosi visoku 5K rezoluciju, svjetlinu od 500 cd/m2 i pokriva 99% DCI-P3 te 95% Adobe RGB spektra

Ključna komponenta ovog modela je Black IPS panel koji ima nešto bolji prikaz crne u odnosu na klasični IPS te posljedično nudi nešto viši kontrast. Monitor uz to ima i visoku svjetlinu od 500 cd/m2. Glavna karakteristika zbog koje je ovaj model atraktivan je kombinacija cijene od 998 eura i rezolucije od 5120 x 2880 piksela. Asus Proart PA27JCV ima visoku gustoću od 218 piksela na 27'' dijagonali čime kreatori sadržaja dobivaju vrlo oštru sliku s puno detalja i bez vidljivih piksela. Istovremeno ovaj monitor pokriva 99% DCI-P3, 100% sRGB i 95% Adobe RGB spektra i ima visoku preciznost boja od delta E < 2. Tu su još DisplayHDR 500 i Calmanov certifikat. ProArt monitor stiže s ambijentalnim i senzorom pozadinskog osvjetljenja.

Asus je ponudio sve napredne ergonomske mogućnosti uključujući i pivot opciju

Sva sučelja su smještena sa stražnje strane i od video konektora ima HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB C s alternativnom DisplayPort funkcionalnosti i isporukom do 96 W. Tu je još USB hub s tri USB A i dodatnim USB C portom, kao i 3,5 mm audio konektor. Monitor ima i skromne stereo zvučnike snage 2 x 2 W. Asus je opremio ovaj model i KVM prekidačem, pa je moguće s jednim setom periferije upravljati s više izvora slike. Iako ovaj model sa 60 Hz nije idealan za gaming, podržava AMD FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Syncom.

Napredne mogućnosti prikaza, visoka 5K rezolucija i bogata oprema uz odlične ergonomske značajke i kombinacija s cijenom ispod 1000 eura čine ovaj ProArt monitor zanimljivim izborom za kreativne profesionalce.