ASUS ProArt PA32UCX-PK - 4K Mini-LED monitor za kreatore sadržaja

Asus je unutar ProArt serije monitora predstavio novi, 32“ model – PA32UCX-PK. Monitor se temelji na Mini-LED panelu razlučivosti 4K s osvjetljenjem u 1.152 zone. Zahvaljujući OCO tehnologiji (Off-Axis Contrast Optimization) koja kontrolira propusnost svjetlosti oko rubova halo efekt je smanjen do 80%, a omjer kontrasta za tamne dijelove slike povećan do 7 puta (kada se u ekran gleda iz ugla).

Omjer zaslona je 16:9, a vidljivo područje iznosi 708,48 x 398,52 milimetara. Monitor se odlikuje minimalnim osvjetljenjem od 600 nita te maksimalnim od 1.200 nita. Shodno tomu dobio je i Display HDR 1000 certifikat. Kontrast iznosi 1.000:1 vrijeme odziva je 5 ms (GtG). ProArt PA32UCX-PK može prikazati do 1,07 milijardi boja te pokriva 89% Rec.2020, 99% DCi-P3, 99,5% Adobe RGB i 100% sRGB spektra.

Proizvođač je osigurao 13 različitih modova za podešavanje slike - Adobe RGB Mode, Rec. 2020, DCI-P3. DICOM, HDR_PQ DCI, HDR_PQ Rec2020, HLG, Dolby Vision, sRGB Mode, Rec. 709 Mode, User Mode 1 i User Mode 2. Monitor dolazi tvornički kalibriran na △E < 1. Podržani su Picture-in-Picture i Picture-by-Picture načini prikaza slike te tehnologije koje će smanjiti umor očiju korisnika tijekom dugotrajnog rada – Flicker-free i Low Blue Light.

Od konektora monitor raspolaže s dva Thunderbolt 3 USB-C porta (jedan In, drugi Out), tri HDMI (2.0b) porta te jednim DisplayPort (1.2). Thunderbolt 3 portovi osim za prijenos slike i zvuka mogu poslužiti i za prijenos podataka (do 40 Gbps) te za punjenje baterija mobilnih uređaja (do 60W). Također je prisutan i USB 3.0 hub s tri USB Type-A porta. Asus je dodao i stereo zvučnike od 3W te 3,5-mm audio port za korisnike koji tijekom rada radije koriste slušalice.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijena monitora je u skladu sa specifikacijama – oko 4.000 eura.