Dell P2425E je IPS monitor bogato opremljen konektorima uključujući USB-C i dolazi sa 100 Hz

SPECIFIKACIJE – Dell USB-C Hub P2425E Ekran 24'' (1920 x 1200) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 1.4, 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB A, USB C, 3.5 mm, Ethernet

U velikoj ponudi monitora, Dell je predstavio i model namijenjen poslovnom okruženju kojemu je glavna prednost odlična opremljenost konektorima. Dell USB-C Hub P2425E u svom imenu otkriva te glavne adute, a osim toga ovaj model dolazi s nešto višim refresh rateom te ima napredne ergonomske mogućnosti. Na domaćem tržištu ovaj poslovnjak ima cijenu od 265,99 eura što je u redu s obzirom na funkcionalnosti, ali i dosta s obzirom na veličinu dijagonale i rezoluciju.

Klasični izgled Dell poslovnih monitora uz odličnu ergonomiju koja uključuje i pivot način rada

Dell P2425E ima klasični dizajn i na prvi pogled biti će jasno da se radi o Dell uređaju. Ima sivu bazu koja je već godinama zaštitni znak mnogih Dell modela. Iz nje se uzdiže također sivi stalak, dok je kućište monitora crne boje. Ergonomija je velika prednost ovog modela i monitor možete podešavati po visini, zakretati, podešavati po nagibu i staviti u pivot položaj. Na stražnjoj strani nalazi se tipka za paljenje i joystick za upravljanje OSD izbornikom. Sprijeda monitor ima moderan dizajn koji se očituje u vrlo tankim rubovima oko ekrana, pri čemu je izuzetak donja nešto deblja stranica.

Monitor ima 24'', 16:10 usmjerenje i rezoluciju od 1920 x 1200 piksela. Uz to ovaj IPS panel ima 100 Hz i svjetlinu od 300 cd/m2

Monitor namijenjen poslovnoj produktivnosti oslanja se na IPS panel koji ima odličnu vidljivost iz kutova, a ima i nešto viši kontrast od 1500:1 u odnosu na klasične modele s ovom tehnologijom. Na dijagonali od 24'' monitor dolazi s rezolucijom od 1920 x 1200 piksela i s omjerom stranica 16:10 što je u funkciji poslovnih korisnika. Osim toga, Dell P2425E dolazi sa stopom osvježavanja ekrana od 100 Hz i ima svjetlinu od 300 cd/m2.

Bogati set sučelja uključuje dva DisplayPorta koji omogućuju daisy chain povezivanje i USB C za lako povezivanje s laptopom

Jedna od jačih strana ovog modela je velik broj konektora. Uz HDMI, monitor ima dva DisplayPort sučelja koji omogućuju povezivanje u daisy chain pa se lako može dodati još jedan monitor u poslovnu konfiguraciju. Tu je još USB C konektor koji podržava power delivery od 90 W, pa možete lako povezati i napajati laptop. Dell P2425E ima i tri USB A te dodatni USB C, pri čemu su jedan C i A konektor dostupni s donje stranice monitora za brži i lakši pristup. Bogatu opremu zaokružuje Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Ukupno se radi o vrlo dobro opremljenom monitoru koji je namijenjen uredskom okruženju, a jedino sporno je omjer cijene i dijagonale/rezolucije.