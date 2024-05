Dell UltraSharp U2724DE radni je IPS Black monitor s preciznim prikazom boja i mnoštvom sučelja

SPECIFIKACIJE – Dell UltraSharp U2724DE Ekran 27'' (2560 x 1440) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black / Edge Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 4x USB-C (Thunderbolt 4, power delivery, Display port), 4 x USB-A, Ethernet, 3,5 mm audio

Dell je i dalje među popularnijim brandovima kada se radi o poslovnim monitorima, a model UltraSharp U2724D u tu se priču uklapa vizualno, ergonomskim mogućnostima i specifikacijama IPS Black panela te velikim brojem priključaka. Monitor je namijenjen poslovnom okruženju, bilo da se radi o uredskim poslovima ili čak za kompleksnije zadatke poput kreiranja sadržaja ili profesionalnih aplikacija. Uz brojna sučelja, ovaj se model lako spaja u seriju, pa se može jednostavno napraviti setup od dva U2724DE modela.

Dell je vizualno ponudio sivo kućište i crne tanke okvire oko IPS Black panela. Ekran s 1440p rezolucijom pokriva98% DCI-P3 spektra i 100% sRGB-a

Sam dizajn prilagođen je ideji spajanja u tzv. daisy chain, pa su rubovi oko panela izuzetno tanki, jedino je donji rub nešto deblji, ali samo neznatno. Metalna konstrukcija baze i stalka obložena je sivom plastikom i cijeli vizualni identitet nepogrešivo podsjeća na klasični Dell dizajn. Uz otvor za bolje uređivanje kablova, stalak omogućuje raznovrsna ergonomska podešenja poput naginjanja naprijed nazad, zakretanja, podešavanje po visini te pivot način rada. Sa stražnje strane prema dolje smještena su sva sučelja, a dodatni USB C i USB a su na donjem rubu kućišta. Straga je smješten i joystick za navigiranje kroz OSD izbornik.

Uredni i uredski dizajn sa sivom bojom baze stalka i kućišta. Straga se uz sučelja nalazi tipka za paljenje te joystick za upravljanje OSD izbornicima

Dell UltraSharp U2724DE dolazi s IPS Black panelom koji ima dvostruko bolji kontrast u odnosu na klasične IPS zaslone te se diči boljim prikazom crne, što su inače boljke ove tehnologije. Tako ovaj model dolazi s kontrastom od 2000:1 i svjetlinom od 350 cd/m2. Uz to, Dell je ponudio 120 Hz refresh rate, što inače nije često bio slučaj za njihove poslovne monitore. Profesionalni korisnici razveselit će se pokrivenosti od 100% sRGB i 98% DCI-P3 spektra, no zahtjevniji kreatori sadržaja mogli bi zamjeriti rezoluciju od 2560 x 1440 piksela. Za obradu fotografija i dizajn gustoća piskela po inču od 108 bi mogla nekima biti premala.

Monitor nudi pregršt sučelja, a tu su uz USB hub, među ostalima dva Display Porta, HDMI 2.1 te dva Thunderbolta

Jedna od jačih strana ovog modela je i dostupnost sučelja, pa se tu mogu naći HDMI 2.1, dva Display Port 1.4 sučelja. Tu su i četiri USB C sučelja od čega su dva Thunderbolt 4 s kojima se može za lakše spojiti u daisy chain konfiguraciju, a monitor ima i četiri USB-a tipa A, utor za slušalice te Ethernet priključak. Ono što Dell nije ugradio u ovaj model su zvučnici, pa ako nemate eksterne zvučnike ili one na laptopu, možete priključiti slušalice. Ovaj model se na našem tržištu može naći za 569 eura, a za taj iznos dobit ćete precizan prikaz boja, bogat izbor sučelja, napredne ergonomske mogućnosti, no ne i 4K rezoluciju. Tražite li ultimativni radni model, nedavno smo predstavili UltraSharp U4025QW koji ima veliki 40'' ekran, visoku rezoluciju i identičan IPS Black panel, no i zamjetno višu cijenu.