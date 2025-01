LG UltraFIne 32UN650K je IPS 4K monitor pristupačnije cijene namijenjen profesionalnim korisnicima

SPECIFIKACIJE – LG UltraFine 32UN650K-W Ekran 31.5'' (3.840x2.160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI, DisplayPort. 3,5 mm

Pronalazak prave niše jedan je od najvažnijih zadataka kod kreiranja novih uređaja ili je to popunjavanje svih kategorija u drugačijoj interpretaciji. Tako je LG UltraFine seriju zamislio kao monitore namijenjene profesionalnim korisnicima, pri čemu je UN650K-W uz to zamišljen kao pristupačnija verzija takvog uređaja. Spaja se visoka 4K rezolucija, IPS panel i kvalitetan prikaz boja, a ne briljira na području opremljenosti i ergonomije kao neki drugi UltraFine modeli.

Monitor omogućuje podešavanje po visini i nagib naprijed-natrag

Izgledom se monitor uklapa u prevladavajuće trendove na tržištu, pa su s tri strane oko panela prisutni tanki rubovi, dok je donja strana nešto deblja i ima logo proizvođača. Postolje je u srebrnoj boji i u obliku polumjeseca, a na njega se nastavlja robusni stalak koji omogućuje podešavanje monitora po visini i nagibu naprijed-natrag. I dok su rubovi od naprijed crni, kućište je straga bijele boje i nema nekih dodatnih elemenata. Sva sučelja smještena su kraj hvatišta stalka koji se postavlja jednim klikom i dosta olakšava setup. Od dostupnih konektora, ovaj monitor je ponudio dva HDMI porta i DisplayPort te 3,5 mm audio utor.

LG je ponudio 32'' 4K monitor s IPS panelom koji pokriva 95% DCI-P3 spektra

Ključna komponenta monitora je IPS panel koji na 32 inča dijagonale nudi 4K rezoluciju uz 60 Hz nativnu stopu osvježavanja ekrana. Prednosti IPS tehnologije su vrlo vjeran prikaz boja i dobar prikaz iz svih kutova gledanja, dok su kontrast i prikaz crne slabije strane. Ovaj model dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2, a za kreatore sadržaja tu je jako dobra vrijednost od 95% pokrivanja DCI-P3 spektra. Monitor dolazi s bojama kalibriranima u tvornici. Uz to, LG UltraFIne 32UN650K podržava HDR10. Iako ne podržava promjenjivu stopu osvježavanja, za gaming publiku kojoj primarno nije namijenjen donosi tehnologije Dynamic Action Sync za smanjenje ulaznog kašnjenja te Black Stabilizer za otkrivanje detalja u tamnijim scenama igara. LG Switch aplikacija omogućuje podjelu zaslona na do šest dijelova, ali i donosi teme i prečace za video pozive. Osim toga, ovaj monitor ima i ugrađene zvučnike i to 2 x 5 W.

Od sučelja nudi dva HDMI konektora, DisplayPort i 3,5 mm za slušalice

Ukupno se radi o zanimljivom rješenju za profesionalne korisnike koji ne žele otići u skupljem OLED smjeru. Ovaj konkretan model još nije dostupan u hrvatskim trgovinama, iako je na domaćim stranicama proizvođača. Cijena na Amazonu mu je oko 325 dolara, do se slični stariji model LG-a može kod nas naći za oko 325 eura, pa bi u toj domeni mogli očekivati i LG UltraFIne 32UN650K kada stigne do hrvatskih trgovaca.