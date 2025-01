Samsung M80D je treća generacija pametnog 4K monitora s Tizen OS-om i AI opcijom upscalinga

SPECIFIKACIJE – Samsung Smart Moniotor M80D LS32DM801UUXDU Ekran 32'' (3.840x2.160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/Edge LED Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, USB-C, 2x USB-A

U našim predstavljanjima iz godine u godinu pratimo M8 seriju pametnih monitora i Samsung svaki puta doda nekoliko funkcionalnosti. Najznačajniji novitet za M80D u odnosu na M80C prošle generacije je novi NQM AI procesor koji omogućuje upscale sadržaja na 4K rezoluciju. Osim toga, ovaj monitor izdvaja se opcijom upravljanja s više izvora slike preko jednog para periferije, a pametnim Samsung monitorima jedna od najvažnijih značajki je ugrađeni Tizen OS poznat s njihovih televizora i velika dostupnost aplikacija.

Tanki bijeli monitor omogućuje podešavanje nagiba, namještanje po visini i pivot način rada

Vizualno se monitor nije značajno promijenio. U odnosu na više dostupnih boja u ranijim iteracijama, na domaćim stranicama proizvođača recentan model dostupan je samo u bijeloj varijanti. Samsung M80D stoji na četvrtastoj bazi iz koje se uzdiže vizualno kompatibilni stalak. Tanki rubovi s tri strane obrubljuju panel, dok je s donje strane nešto deblji okvir. I ova generacija ima dobre ergonomske karakteristike, pa omogućuje podešavanje po visini, nagib naprijed natrag i okretanje u pivot način, dok je izostala mogućnost zakretanja ekrana.

M80D je 4K monitor s VA panelom i dijagonalom od 32 inča kod kojeg je Tizen OS ključna razlika u odnosu na konkurente

Osnova ovog vizualno atraktivnog monitora je VA panel koji ima viši kontrast u odnosu na IPS konkurenciju i dolazi s vrlo dobrim vrijednostima svjetline od 400 cd/m2. Osim toga M80D ima visoku 3840 x 2160 rezoluciju, ali i 60 Hz bez podrške za VRR tehnologije. S druge strane monitor pokriva 99% sRGB spektra i podršku za HDR10 i HDR10+ standarde HDR prikaza. Samsung M80D ima klasično 16:9 usmjerenje i odziv od 4 milisekunde.

Najveća prednost ovog modela je dostupnost Tizen operativnog sustava kojeg već dugo gledamo u Samsungovim televizorima, pa ovaj monitor izuzev nedostatka TV tunera može gotovo sve što i kompaniji televizori. To znači da možete instalirati OTT aplikacije domaćih telekom operatora, streamati Netflix, Prime Video, YouTube i druge aplikacije i svime time upravljati putem priloženog daljinskog upravljača koji se puni na solarne ćelije (ili USB C). Monitor donosi i dva stereo zvučnika, a od priključaka je tu nešto skromnija posada od HDMI 2.0, USB C koji isporučuje 65W i dva USB A konektora, važna za jednu od zanimljivih funkcionalnosti. Monitor omogućuje da s više žično ili bežično spojenih izvora slike upravljate putem jednog para periferije i to se zove Multi Control. Isto tako, M80D dolazi s Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 konekcijama koje su važne za Tizen OS ili za mogućnost rada na Microsoft Office paketu bez računala.

SlimFiT 1080p kamera postavlja se pri vrhu stražnje strane i omogućuje video pozive na monitoru

Jedna od specifičnosti M8 serije je i SlimFit kamera koja se spaja na stražnji dio monitora preko USB C konekcije i omogućuje video pozive i korištenje u drugim kompatibilnim aplikacijama. Ukupno se radi o ljepuškastom bijelom monitoru s 4K rezolucijom, vrlo dobrim specifikacijama i važnim dodatkom Tizen operativnog sustava koji ga gotovo pa pretvara u televizor. Cijena ovog modela od 32'' je 519 eura.