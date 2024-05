Samsung Odyssey Neo G7 G70NC spaja mini LED i 144 Hz refresh rate na dijagonali od 43 inča

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey Neo G7 G70NC Ekran 43'' (3840 x 2160) / 144 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/mini LED Kontrast/Svjetlina 4500:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (MPRT) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2xHDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2x USB A, USB B

Kao i kod televizora, Samsung je u svoju seriju Odyssey gaming monitora ubacio riječ Neo koja zapravo označuje mini LED pozadinsko osvjetljenje. Model G70NC spada u višu srednju klasu, a spaja ogromnu dijagonalu ekrana od 43 inča, ali uz klasični 16:9 omjer stanica umjesto sada popularnog ultraširokog formata s visokom stopom osvježavanja ekrana od 144 Hz te 4K rezolucijom.

Gaming naglasci vidljivi su na donjim rubovima monitora, a sam VA panel ističe se mini LED pozadinskim osvjetljenjem, 144 Hz i brzim odzivom uz HDR mogućnosti i visoku svjetlinu

Vizualno, Neo G7 G70NC odaje dojam igraćeg monitora ponajviše zbog dvije LED-ice na agresivnije napravljenim ispupčenjima na donjem okviru oko ekrana. Monitor stoji na metalnom centralnom stalku, a osim nešto deblje brade, ostali rubovi oko velikog ekrana su tanki. Budući da se radi o velikom gotovo televizijskom formatu, monitor ne posjeduje brojne ergonomske mogućnosti, ali je moguće naginjanje od -2.0° do 20.0°. U dizajnu je Samsung primijenio kontrast, pa je stražnja stana monitora na kojoj se nalaze svi priključci bijela.

Sva su sučelja smještena straga, a izdvajamo dva HDMI 2.1 porta i Display Port s kojima će se moći ostvariti dovoljna propusnost za 4K signal uz 144 Hz

Kada smo kod sučelja, Odyssey Neo G7 ima dva HDMI 2.1 porta, Display Port te dva USB A sučelja. Uz stereo zvučnike izlazne snage 20 W, monitor dolazi i s utorom za slušalice. Naravno, glavna zvijezda je VA panel s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot nano slojem. VA u startu ima veći kontrast u odnosu na IPS modele, ali je iza OLED-a, a uz korištenje Quantum Matrix tehnologije odnosno velikog broja malih LED-ica, taj se kontrast te ukupna svjetlina dižu na još viši nivo. Monitor dolazi s VESA DisplayHDR 600 certifikatom što potvrđuje relativno visoku svjetlinu i mogućnost prikaza HDR sadržaja. Samsung Odyssey Neo G7 G70NC dolazi s mat zaslonom koji upija i ne reflektira izvore svjetlosti, pa aktivno smanjuje odsjaj.

Osim toga, kako se radi o gaming modelu, tu je i brzina odziva od 1 ms te 144 Hz stopa osvježavanja panela. U vakuumu to i nije pretjerano visok refresh rate, no za 4k rezoluciju je to i dalje vrlo dobra vrijednost za koju ćete morati imati itekako sposobnu grafičku karticu. Podržan je AMD FreeSync Premium Pro, a promjenjiva stopa osvježavanja funkcionirati će i s Nvidia tehnologijom.

Samsung je ponudio ujednačeno tanak uređaj koji ima kontrastno crno bijeli dizajn

S obzirom na velik format i vrlo solidne specifikacije kontrasta, ovaj 4k gigant mogli bi razmotriti i kreativni profesionalci. Monitor pokriva 100% sRBG i 95% DCI-P3 spektra.

Samsung ima sučelje Centar za igre koje sadrži servise kao što su Xbox Game Pass i Nvidia GeForce Now, pa je moguće i igranje u oblaku. Tu je i Game Bar koji ima brzi izbornik s mogućnošću mijenjanja brzih postavki za vrijeme igranja.

Kao i brojni drugi noviji Samsung monitori, i Neo G7 dolazi s Tizen operativnim sustavom poznatim iz proizvođačevih televizora. To zapravo znači, da ćete u jednom imati i gotovo sve funkcionalnosti modernog televizora izuzev TV tunera, pa su dostupne sve streaming aplikacije s kojim se upravlja uz daljinski upravljač, također preuzet iz TV ponude. Trenutačno ovaj model na našem tržištu košta 999 eura na stranicama proizvođača, što je niža cijena od onih u ostalim trgovinama.