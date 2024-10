Samsung QN900D vrh je Samsungove 8k ponude i ima fokus na AI mogućnosti za upscale sadržaja

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO 65QN900D Ekran 65 mini LED/ 8K (7680x4320) / 100 Hz (144 Hz, do 240 Hz u 4k) HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2 x USB A, 1 x USB C Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Procesor NQ8 AI Gen3 procesor Softver Tizen Smart TV

Samsung je kao apsolutni vrh svoje ponude za 2024. godinu ponudio QN900D, model 8k televizora koji je direktni nasljednik QN900C i na njegovom uspjehu je nadograđen novim tehnologijama i mogućnostima, što se prije svega odnosi na novi procesor koji značajno poboljšava AI mogućnosti koje se koriste u preciznijem i kvalitetnijem upscaleu slike. Malo se toga ima prigovoriti ovom televizoru s tehnološke strane, a stvarna dvojba dolazi iz činjenice da postoji malo do ništa nativnog 8k sadržaja. Stoga su procesor i AI mogućnosti i stavljeni u prvi plan.

Infinity Air dizajn donosi ultratanke rubove oko panela koji u ovom slučaju s tri strane imaju debljinu od 1,2 mm

A u prvom planu kod gledanja u novi QN900D bit će vam tzv. Infinity Air dizajn koji je rubove oko ekrana sveo na ultratanke jedva vidljive 1,2 mm tanke okvire, osim na donjoj strani gdje je to nešto debljih iako i dalje ultratankih 8,1 mm. Osim što veliki ekran dolazi do izražaja ovakvim dizajnom, televizor ima tanak i ujednačen dizajn i iz profila kako bi se što lakše stopio sa zidom u slučaju takvog postavljanja.

Rub ekrana koji izgleda tanak sprijeda nešto je deblji iz profila i ponovno je Samsung u njega ugradio dio sustava zvučnika. Metalno postolje sastoji se od baze, a na svojem stražnjem dijelu na njega se može priključiti One Connect Box koji sadrži hadver televizora i sve priključke. Osim toga sa stražnje strane postoji niz zvučnika. Kada već spominjemo zvuk, kod ovog televizora je Samsung ponudio sustav 6.2.4 s ukupno dvanaest zvučnika usmjerenih u više smjerova i s ukupnom snagom od 90 W. Već sam audio sustav televizora može iskoristiti Dolby Atmos podršku, a to će dodatno doći do izražaja spajanjem s dodatnim vanjskim zvučnicima zbog Q-Symbpony podrške u kojoj zvučnici televizora rade u paru s dodatnim vanjskim izvorima.

Samsung QN900D je napredni 8k televizor s mini LED pozadinskim osvjetljenjem, QLED tehnologijom i naprednim procesorom za upscale sadržaja

Samsung QN900D osim svoje visoke 8k rezolucije ima dodatne impresivne karakteristike. Radi se o modelu s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i Quantum Dot tehnologijom, pa svjetlina ide do više od 2300 cd/m2. Mini LED Samsung zove Quantum Matrix Pro i ovaj Pro dodatak znači da postoji 1,5 puta više zona osvjetljenja, a napredna tehnologija zatamnjivanja pozadinskog osvjetljenja donosi bolji prikaz crne, više detalja u najtamnijim i svjetlijim scenama. Visok kontrast i vršna svjetlina odlični su preduvjeti za HDR, no i dalje Samsung ne podržava Dolby Vision standard. Novi NQ8 AI Gen3 procesor jedan je od najvećih prednosti ovog modela i donosi 512 neuralnih mreža te poboljšane mogućnosti za upscale sadržaja na 8k rezoluciju. AI se koristi i za izoštravanje i uglađivanje kretanja objekata kroz Motion Enhancer Pro, a koristi se i za pretvaranje SDR sadržaja u HDR kroz Auto HDR Remastering. Televizor dolazi i s tehnologijom za sprječavanje odbljeska, a procesor se koristi i u postavkama igara kroz Game Picture Mode gdje se automatski otkriva vrsta igre i podešavaju automatski postavke.

Tanak profil omogućuje neprimjetno stapanje sa zidom kod takvog postavljanja, a One Connect Box pomaže kod upravljanja kablovima

Ova serija je iznimna za igrače po tome što podržava VRR do 8k rezolucije, ima četiri HDMI 2.1 porta te visoku stopu osvježavanja ekrana. Za igrače konzola moguće je dobiti 4k /120 FPS-a na sva četiri HDMI-a koji donose podršku za VRR i ALLM (auto low latency mode). PC igrači mogu očekivati 60 Hz na 8k rezoluciji, te 144 Hz odnosno 240 Hz uz Motion Xcelerator opciju na 4k rezoluciji. Podržan je službeno AMD FreeSync Premium Pro. Kao i ostatak Samsungovih televizora ove godine, pokreće ga Tizen Smart OS koji na home ekranu ima tabove discover, live i apps. Radi se sustavu koji podržava personalizirane profile i ima podršku za sve poznate video streaming servise koji se najviše koriste na pametnim sučeljima.

Ukupno se radi o premium modelu koji se iskazuje u dizajnu, mogućnostima, opremljenosti, a shodno tome svemu i u cijenu. Dolazi u tri varijante veličine i najmanji 65'' ima cijenu od 3599 eura, dok za 75 inčni treba izdvojiti 4199, a za ogromni 85 inčni visokih 6899 eura.