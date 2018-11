Fear the Wolves (early access) - Nekome se zaista žurilo

Fear The Wolves

Proizvođač/Izdavač Vostok Games / Focus Home Interactive Žanr Battle royale Platforme PC Datum izlaska Nepoznat

Fear the Wolves privukao nas je samom podlogom i radnjom smještenom u Černobil, područje koje je već bilo tema nekoliko igara poput, primjerice, S.T.A.L.K.E.R.-a i njegova otkazanog nasljednika kojem Fear the Wolves duguje svoj nastanak. Naime, bivši zaposlenici GSC Game Worlda, nakon raspada, osnovali su Vostok Games i prije tri godine objavili Survarium, igru koja nikada nije izašla iz early accessa, a još manje postala MMOFPS, kako je to najavljivano. Iskreno, radije bismo njega vidjeli dovršenog s obzirom na to da je pokazivao veliki potencijal, no jasno nam je i da su developeri nanjušili zaradu u BR žanru, kojem se u posljednji tren pokušavaju priključiti.

Prema njihovom konceptu, do sto igrača ubačeno je u zonu u kojoj se moraju domoći oružja i prokrčiti put do helikoptera koji će ih odvesti na sigurno. Za razliku od konkurencije, predviđeno je da u partijama pobjeđuje posljednji preživjeli, ili igrač koji se po užetu uspije domoći sjedala u helikopteru. Zgodna zamisao u svakom slučaju, no kako smo uspjeli iskusiti, potonji scenarij upalio je u samo jednoj od svih partija koje smo odigrali i poživjeli dovoljno dugo da vidimo finale. Naime, helikopter se pojavljuje kada na mapi ostane desetak ili manje igrača, a mjesto evakuacije je obavijeno signalnom dimnom zavjesom idealnom za skrivanje, pa tako ostatak ekipe čeka jadnika koji će se prvi pokušati popeti i time postati glineni golub u koji će svi na tlu uperiti cijevi.

Svidjelo nam se što su partije iznimno brze, i praktički je nekoliko metaka dovoljno za eliminaciju, a osim samih igrača, prijetnju predstavljaju i vukovi. Prema najavama, očekivali smo da će biti mnogo opasniji od viđenog, no lako ih je eliminirati ili im pobjeći, jer iz nekog razloga ne ulaze u objekte, već se resetiraju. U sličnim naslovima zona igranja smanjivala se kružno, i prisiljava igrače na kretanje u istome smjeru, a pandan u Fear the Wolves predstavlja radijacija koja se nasumično pojavljuje u sektorima bez nekakvog reda. Spomenuta je iznimno opasna i odmah nakon obavijesti da se nalazite u takvom području, najpametnije je pronaći kakvo vozilo i pritisnuti papučicu gasa do poda, što, vjerujte, nije nimalo lak zadatak. Zone od posebnog značaja na mapama su označene narančastom bojom, i u sebi sadrže najbolji plijen, te se najviše igrača kreće upravo po njima, no i po “običnim” kućama i zaseocima ima dovoljno materijala za preživljavanje.

Svjesni smo činjenice da early access igre, pogotovo u vrlo ranoj verziji u kojoj je i Fear the Wolves, stižu s gomilom nedostataka, no u ovom, našem slučaju, imamo dojam da je netko uporno silio developere na preuranjeni izlazak. Koliko god se trudili pružiti mu priliku, svako malo dočekivala su nas neugodna iznenađenja u obliku pada broja sličica u sekundi na jednoznamenkastu brojku, smrzavanja igre, propadanje kroz teren i poluprazni serveri, pogotovo u jutarnjim satima, kada je desetak igrača potrebnih za pokretanje partije potrebno tražiti svijećom, a sama igrivost u najmanju je ruku bljedunjava. Uz Fortnite i PUBG, kao igre koje dominiraju tržištem, teško je zamisliti da će Fear the Wolves biti doveden u neki stadij u kojem će im moći opasnije zaprijetiti, no nikad se ne zna. Pričekat ćemo nekoliko mjeseci i vratiti mu se kako bismo iz prve ruke isprobali novosti i popravke, a do tada, zabavu ćemo potražiti u nekom drugom virtualnom svijetu.