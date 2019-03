Phoenix Point (early access) - Osvježena prepoznatljivost

Phoenix Point

Proizvođač/Izdavač Snapshot Games Žanr Strateška igra Platforme PC, Xbox One Datum izlaska Rujan 2019.

Jedan od serijala kojima se svako malo vraćamo, bez obzira na trenutačne hitove, jest X-COM, koji je rebootom franšize 2012. pokazao da se na njega može računati i u suvremeno vrijeme, što je posljednje izdanje, ili bolje rečeno ekspanzija za XCOM 2, dodatno potvrdila. Prije no što smo ju zaigrali, razveselila nas je vijest kako Julian Gollop, začetnik čitave priče, radi na igri koju opisuje kao duhovnog nasljednika originala. Prošle smo godine Phoenix Point i opsežno najavili, uz mnogo nade i uglavnom općih detalja koji se mogu skupiti, pa nas je pozitivan odgovor developera okupljenih pod imenom Snapshot Games, na molbu za pristup razvojnom stadiju igre, nagnao da mu se još jednom posvetimo u obliku najave, no s informacijama iz prve ruke koje nikako ne predstavljaju dojam o finalnoj verziji, o kojoj ćemo dati svoje mišljenje kad za to dođe vrijeme.

Ulaskom u igru pojavila se obavijest kako je pred nama treći “backers build”, u kojem mnogo toga nedostaje i priča nije implementirana, već nam je cilj izdržati što duže, što znači da ćemo u konačnici ipak biti poraženi. Nimalo ohrabrujuće, no nestrpljivo smo promatrali crvenu maglu koja se širi s područja Los Angelesa prema unutrašnjosti, i istraživali točke interesa, sve dok na jednoj nismo naletjeli na vrijedne materijale, ali i protivnike, izobličene mutacije morskih životinja, koje su, vođene izvanzemaljskim genom, odlučile uništiti čovječanstvo. Naš tim od pet vojnika raznih klasa činio se doraslim izazovu, no pokazalo se da brzopleti ulet u nepoznato područje nije bio baš najbolja ideja, te su živu glavu izvukla samo dvojica.

Ratovanje brojkama

Bez obzira na to, upoznao nas je s prepoznatljivim okruženjem u kojem će se svi fanovi X-COM-a i sličnih poteznih taktičkih strategija vrlo brzo snaći. Za početak, označavanje vojnika neiskorištenim bodovima automatski daje mrežu kretanja, uz naznake do koje točke smijemo ići da bi nam ostalo dovoljno bodova za hitac ili dva. Svaka radnja, bilo da je riječ o punjenju oružja koja imaju vrlo ograničene spremnike, bacanju bombe ili, pak, pukoj zamjeni opreme iz inventara, odnosi određeni broj bodova, o čemu treba voditi računa, baš kao i o međusobnom pokrivanju vojnika, jer su protivnici iznimno brzi, poglavito nezgodni Mindfraggeri, koji se prilijepe žrtvi za glavu i u stanju su kontrolirati njegove radnje. Srećom, moguće ih je ukloniti, no pripazite jer biste pritom mogli eliminirati i suborca.

Nadalje, neke sposobnosti umjesto akcijskih bodova koriste također bodovno prikazanu snagu volje. Ona se nadoknađuje propuštanjem poteza, ubijanjem protivnika ili pronalaženjem plijena, a označava otpornost vojnika na stresne situacije. Ako su suborci ubijeni ili dođe do ranjavanja, mogućnost paničarenja i trčanja na slijepo, obično ravno prema neprijateljima, izgledna je ako volja nije na maksimumu, a kako smo rekli, ponekad smo je iskoristili za određene specijalne poteze. Ovisno o konstituciji i stanju naših bojovnika, napadi na njih ne rezultiraju uvijek smrću, ali mogu dovesti do ranjavanja i lomova određenih dijelova tijela, što, pak, utječe na performanse. Primjerice, lom ruke vojnika zaduženog za teško oružje onemogućava ga da ga koristi, s obzirom na to da mu za to trebaju obje, pa je prisiljen ostatak borbe provesti s pištoljem u ruci. Inače, od svih klasa najviše nas se dojmio tehničar specijaliziran za blisku borbu, koji na bojno polje može postaviti automatiziranu obrambenu strojnicu i popraviti je ako je oštećena, no pripazite na položaj, jer će ona bez razmišljanja propucati vojnika s Mindfraggerom na glavi.

Otkidanje udova

Vojnicima je, ovisno o klasi, na raspolaganju niz popratnih sposobnosti koje nisu odmah uočljive ako pozorno ne čitate njihove opise. Primjerice, tek smo u sredini prvog susreta zamijetili vizualno manje oružje u rukama zapovjednika, koje je ustvari lanser raketa velike razorne moći, i sposobno je, ako već ne eliminirati, onda osakatiti grupe neprijatelja. Kad već govorimo o tome, recimo da je sustav ciljanja na prvi pogled zbunjujući, no iznimno djelotvoran ako ga pravilno koristite. Naime, iako je pucanje moguće s dva klika mišem, odvojite vrijeme i zumirajte pogled, pri čemu će vam se pokazati dva kruga, od kojih veći govori da će hici završiti negdje u tom području, te će pola njih pogoditi unutar užeg, crvenog kruga. Uz to, ciljnik je moguće mišem pomicati proizvoljno, pa gledajte da manji krug pokriva što više protivničkog tijela ili udova, što je vidljivo i na očekivanom izazivanju štete. Crveni pulsirajući kvadratići oštećenja su koja ćemo vrlo vjerojatno izazvati, a šrafirani su mogući bonus ako imamo sreće.

Svaki protivnik je, baš kao i naši vojnici, sastavljen od nekoliko dijelova koje je moguće pogoditi i izazvati krvarenja, ili ih potpuno ukloniti, što je efektno koliko i svrhovito. Crabmani, primjerice, na kraju svog poteza postavljaju štit pričvršćen na ruku, pa ako ga s nekoliko hitaca otkinete, čitavo će im tijelo biti izloženo napadima. Kako je bilo najavljeno, tijekom testiranja svako smo malo zamjećivali nove mutacije i inačice istih protivnika koji su postajali sve opasniji. Nakon uspješno završenih misija, prema mogućnosti bez gubitaka, dobivamo plijen i vraćamo se na globalnu mapu, na kojoj biramo daljnje misije nadopune skladišta ili, pak, obrane napadnutih ljudskih utočišta, koja mogu biti neutralna ili pod kontrolom jedne od triju frakcija, s kojima tako popravljamo diplomatske odnose.

Iako je vidljivo da na Phoenix Pointu ima još dosta posla, priznajemo kako nam se sviđa već sada te jedva čekamo zaigrati finalno izdanje, koje bi prema posljednjim informacijama, trebalo stići u lipnju ove godine.