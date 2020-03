Resident Evil 3 - Očekivani nasljednik

Resident Evil 3 Proizvođač/Izdavač Capcom Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, Xbox One Datum izlaska 3. travnja 2020.

Nakon štancanja nebrojenih nastavaka poznatih serijala, developeri su se uglavnom okrenuli novom trendu izrade remakeova, rebootova i raznih (re)izdanja davnih dana objavljenih naslova u novom ruhu. Ponekad su promjene novih inačica isključivo kozmetičke prirode, a u određenim slučajevima igračima se predstavlja potpuno novo iskustvo zbog kojeg imamo privid kao da je pred nama kvalitetno obrađena igra, za koju imamo osjećaj da je nikad nismo vidjeli. Nažalost, potonje su prava rijetkost, u što smo se uvjerili u nemalom broju loših slučajeva, no na radost ljubitelja serijala Resident Evil, treći originalni nastavak, sufiksa Nemesis, dobit će isti tretman kao i prošlogodišnji remake drugog poglavlja, pa čak i nešto više od toga.

Vremenski tijek priče ovog serijala i izvorno je bila velika zbrka, što se pojavom reizdanja dodatno zakompliciralo, no pokušat ćemo je u kratkim crtama razjasniti. Radnja Resident Evila 3, kako novog izdanja, tako i izvornika, vremenski je smještena 24 sata prije one u Resident Evilu 2, i prati Jill Valentine, čiju ulogu preuzimamo. Dotična je, naime, kao pripadnica S.T.A.R.S.-a (Special Tactics and Rescue Service) svjedočila eksperimentima Umbrella Corporationa u prvom RE, te za njih predstavlja opasnost. S obzirom na to da se još uvijek nalazi u Raccoon Cityju, iz kojeg mora pobjeći, u svrhu njene eliminacije i uklanjanja kompromitirajućih dokaza, Umbrela za njom šalje Nemesisa, čudovište koje neće stati dok ne izvrši svoju zadaću. Dakako, uz Nemesisa kao glavnog protivnika, Valentine će susresti gomilu ostalih smetala koja će joj pokušati onemogućiti napredak te tijekom njega upoznati nekolicinu pozitivaca, od kojih neki, kako je poznato igračima izvornika, neće baš najsretnije završiti.

Svi koji su u siječnju prošle godine zaigrali obnovljeno izdanje Resident Evila 2, uglavnom su oduševljeni izmjenama koje su autori u njega implementirali, posebice kamerom iz trećeg lica, koja je zamijenila fiksnu i rijetko promjenjivu. S obzirom na to da remake Resident Evila 3 koji uskoro stiže pogoni isti RE Engine kao i prethodnika, te sada već tri godine star Resident Evil 7, radnju igre pratit ćemo upravo tako, uz pogled preko ramena i time iskusiti scenografiju originala na potpuno novi način. Uz to, promotivni video kojim je RE3 najavljen, sadrži i scene iz prvog lica te su se odmah pojavile spekulacije da bi prebacivanje između prvog i trećeg lica moglo biti opcionalno. Doduše, takvu mogućnost developeri nisu potvrdili, no kako je nakon RE2 iz prošle godine bila jedna od najzahtjevnijih stavki, nije isključeno da nam je Capcom odlučio udovoljiti.

Za kraj smo ostavili informaciju da će RE3 u sebi sadržavati i Resident Evil: Resistance, projekt koji je trebao biti zasebno poglavlje, no u nekom stadiju pala je odluka da se uvrsti u RE3. On u ovaj horor svijet donosi asinkroni multiplayer “4 na 1”, u kojem četiri igrača preuzimaju ljudske likove, a jedan kontrolira Masterminda, te im ovisno o postavkama, na put stavlja brojne zamke i čudovišta, uključujući zloglasnog Mr. X-a.

Sve u svemu, baš kao i prethodnik, Resident Evil 3 bi, ako zadrži isti stupanj kvalitete, mogao biti jedan od najpoželjnijih naslova ove godine, pod uvjetom da volite iznenadna poskakivanja sa stolca.