Journey to the Savage Planet - Zov divljine

Journey to the Savage Planet Proizvođač/Izdavač Typhoon Studios/505 Games Žanr Akcijska avantura, istraživanje Platforme Windows, PS4, Xbox One

Nedugo nakon što započnete s istraživanjem planeta u Journey to the Savage Planet, zato što se lik kojim upravljate nalazi u svemirskom odijelu, igra vam ponudi deset različitih, i ne baš uglednih portreta ljudi i jednog psa. Naravno, kako je pas izgledao najbolje, to je bio moj odabir i za sobom povukao prilično iznenađenje nakon prvog trčanja i zapuhanosti lika, kao i sljedeće prilikom skakanja.

To je bio cilj Typhoon Studiosa, da vas iznenade, nasmiju svojim ismijavanjem raznih koncepata – što igraćih, što i onih u stvarnom svijetu. Radite za četvrtu najbolju korporaciju za istraživanje svemira, Kindred Aerospace, i dobili ste zadatak dokumentirati sve što se nalazi na planetu ARY-26 te dokučiti je li pogodan za život ljudi. Na vašu nesreću, kompanija vas nije baš dobro opremila, svemirski brod se prilikom slijetanja prilično potrgao i morate se sami snalaziti s onime što pronađete i što vam blago psihotična umjetna inteligencija E.K.O. pomogne sklepati.

Svako područje koje posjetite ima svoje posebnosti i svako je jednako uzbudljivo i lijepo za istraživanje

To je primarno iskustvo o istraživanju koje će vam pružiti onoliko koliko u njega uložite. Neobičan planet pun je jednako neobične flore i faune. Neke su stvari hostilne, neke će vas pustiti na miru, a sve ih možete upucati ako vam smetaju. Neke ćete morati upucati ako želite skupiti nadogradnje koje će vam navigaciju šarenim planetom značajno olakšati. Priča je prilično jednostavna – na planetu na kojem nije trebalo biti ničega, našli su se tragovi izvanzemaljaca i ogroman toranj, a vi morate saznati što on tu radi, skupiti dovoljno goriva i vratiti se doma.

Iako igra izgleda prilično dobro sama za sebe, s kojim filtrom i Photo Modeom to još više dolazi do izražaja

Trčanje, skakanje i istraživanje radit ćete s pogledom iz prvog lica, sami ili s drugom u kooperativnom modu. Šaren izgled, blesava gluma predsjednika kompanije i ljudi koji se nalaze u bizarnim i pomalo gnjusnim reklamama, dizajn stvorova na koje ćete naletjeti, sve je zamišljeno da se ističe, a ekipa je glede tog pitanja odradila prilično dobar posao. Svakako možemo reći da se radi o igri koju ćemo pamtiti.

Igra krije nekoliko različitih područja, zagonetke, tajne i solidnu količinu nadogradnji za lika, za one koji se žele baviti izazovima i biti što bolji Kindredov zaposlenik, ali imate opciju ignorirati sve što je tim pažljivo sakrio i protutnjati kroz priču ako vas to raduje. Najveća zamjerka koja se igri može uputiti (osim humora i tematike koji su subjektivni) nezgrapna je borba. Opcije su vam pucanje iz pištolja i pomicanje u stranu ako projektili ili neprijatelji idu prema vama. Nekad su stvari jednostavne, a nekad morate ciljati u posebne dijelove kako biste im okončali život, što zna biti naporno.

Uz manja stvorenja koja vas napadaju, ne bi to bilo to da igra nema bosseva, a svaki je interesantan

Journey to the Savage Planet dosta je interesantno iskustvo kojemu se ne može uputiti puno prigovora. Znanstveno-fantastično istraživanje šarenog planeta, koji krije svakakve tajne, prilično je zabavno, neovisno o tome igrate li sami ili s partnerom, i žuri li vam se ili želite istražiti svaki kutak. Uz platformerske elemente, borbu i zagonetke, ima nešto za svakog, tako da unatoč upitnom vodstvu kompanije, nije loše biti zaposlenik Kindred Aerospacea.

Šef kompanije za koju radite svako malo vam se javi videoporukom, a glumac kojeg su uposlili dao si je truda