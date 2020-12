Stronghold: Warlords - Potraga za vazalima

Novi izdanak serijala Stronghold trebali smo zaigrati ove godine, no posljednja odgoda smješta ga na početak iduće, što nije nužno loša vijest, s obzirom na to da se imamo vremena s njime upoznati unaprijed

Proizvođač/Izdavač FireFly Studios Žanr RTS Platforme PC Datum izlaska 26. siječnja 2021. URL https://www.strongholdwarlords.com/

Serijal Stronghold započet je prije nešto manje od dvadesetak godina, kada je prvo poglavlje okupilo popriličan broj obožavatelja. Premda su ga mnogi proglašavali klonom Age of Empiresa, i neki su njegovi elementi nesumnjivo inspirirani tom proslavljenom franšizom, bio je dovoljno unikatan da nam izgradnja dvoraca i sve one masovne bitke i opsade ostanu u lijepom sjećanju sve do današnjih dana. Uz prodaju od preko milijun primjeraka, što je za ono doba bilo više nego impresivno, Stronghold je dobio čak sedam punokrvnih nastavaka, kao i HD reizdanje prije sedam godina, uz zadržavanje osnova i poneku inovaciju.

Nakon izlaska Stronghold Crusadera II, developeri su uvidjeli da istim ritmom neće moći nastaviti u nedogled te su nakon kraće pauze započeli s osmišljanjem novog nastavka, za koji su od samog starta znali da treba biti veliki povratak serijala na scenu RTS-ova. Za potrebe novog nastavka, koji je u izradi već pet godina, pala je odluka o preseljenju s europskog tla, s obzirom na to da su sva dosadašnja izdanja pokrivala upravo to područje, i jedan mali dio Azije koji je obradio Crusader. Izbor je pao na Daleki istok, točnije Kinu, Japan, Mongoliju i Vijetnam, a kako to objašnjava Simon Bradbury, predvodnik FireFlya, većina igrača zasigurno je čula za Sun Tzua ili, primjerice, Džingis Kana, no malo ih uopće zna za Yoritoma ili, primjerice, Thục Phána, koji je ujedinio Vijetnam, te su njihove priče željeli ispričati.

Uz njih su, dakako, vezani veliki ratovi, masivne bitke i opsade utvrda, kao i rani dani uvođenja baruta na bojna polja, kao oružja koje je moglo promijeniti poraz u pobjedu. Ipak, najveća novost krije se u samom podnaslovu ovog izdanja Strongholda. Ratni vođe bit će likovi pod kontrolom računala, koji su nastali direktno iz ranijeg sustava velikaških posjeda. Sami autori kažu kako su svjesni da potonji nije funkcionirao onako kako je zamišljeno, i kada bi igrač od umjetne inteligencije zatražio kakvu akciju, postojala je velika vjerojatnost da to neće biti ispunjeno. U praksi se malo tko time uopće zamarao, već su igrači sve odrađivali osobno.

U Warlordsima taj je sustav praktički iznova kreiran, što će nam u konačnici omogućiti vazalski odnos s lokalnim poglavicama i kontrolu nad njima, u smislu da će i obaviti ono što od njih zahtijevamo. Za to će valjati trošiti diplomatske bodove, koje, pak, zarađujemo raznim državničkim građevinama koje možemo izgraditi, i što ih više posjedujemo, više ćemo posla prebaciti na leđa računala. Kako bi čitav sustav bio još zanimljiviji, svaki poglavica ima svoju osobnost i bonuse koji uz to dolaze. Primjerice, jedni će biti pogodni za izgradnju utvrda koje će biti bolje branjene, drugi će slati vojna pojačanja kojima ćemo osnažiti naše vojske, treći će, pak, u našu riznicu trpati više hrane, i tako redom.

Nije zgorega spomenuti kako je grafički sustav, iako unaprijeđen, daleko od uspješnica ekipe Creative Assemblyja, no to fanovima koji godinama čekaju novi nastavak ionako ništa ne znači. Važni su zabava i zaraznost predstavljeni prvim Strongholdom, a oni bi, uz ove nove elemente, mogli biti na visokoj razini. Siječanj je blizu i nadamo se da ćemo ove riječi moći potvrditi i u opisu nakon izlaska Stronghold: Warlordsa.