The Outer Worlds - Zajedno protiv tiranije korporacija

The Outer Worlds

Proizvođač/Izdavač Obsidian Entertainment/Private Division Žanr RPG Platforme PC, PS4, Xbox One Datum izlaska 2019.

Mjesec dana nakon što ih je u studenom prošle godine kupio Microsoft, ekipa Obsidian Entertainmenta je tijekom Game Awardsa 2018 najavila svoj novi projekt The Outer Worlds. S obzirom na to da je riječ o prokušanim majstorima RPG žanra, koji potpisuju nama iznimno drage naslove kao što je Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords koji bismo voljeli vidjeti u remasteriranom izdanju, te nedavni Pillars of Eternity s nastavkom, ne čudi da je nova igra, koja bi se trebala pojaviti do kraja godine, izazvala veliko zanimanje javnosti. Tim više što razvoj predvode Leonard Boyarsky i Tim Cain, dvojac koji je devedesetih godina prošlog stoljeća radio na Falloutu te kasnije na Vampire: The Masquerade – Bloodlines, RPG-u koji je unatoč manjkavostima tijekom vremena dosegao kultni status.

U slučaju The Outer Worldsa, autori su nas odlučili odvesti u daleku budućnost, u kojoj je ljudska vrsta uspjela uspostaviti novu koloniju Halcyon, na dva planeta na samom rubu galaksije. Prema njoj kreću brodovi s kolonizatorima, no jedan takav se putem izgubi, i kao što vjerojatno pogađate, na njemu je naš junak kojeg nakon 70 godina na ledu budi znanstvenik i objašnjava mu nezgodnu situaciju u kojoj su se našli. Već u samom startu imamo mogućnost izbora, kojima je protkana čitava igra, odnosno možemo mu pomoći da probudi i ostale putnike, ili ga predati nadležnim tijelima u zamjenu za novac, u ovom slučaju organima reda, kojima upravljaju korporacije, baš kao i svime na koloniji.

Izbori i posljedice

Tijekom igranja često ćemo se naći u situacijama u kojima moramo birati, i time odrediti daljnji razvoj priče, no kako kažu autori, na koju stranu želimo krenuti i kome se prikloniti, stvar je naših želja. Dapače, nitko nam ne zabranjuje da jednostavno krenemo u nepoznatom smjeru, istražujući svemirske postaje i ostale točke interesa, poput mjeseca koji kruže oko spomenutih planeta, od kojih je jedan više koloniziran, a drugi je poprilično divlji, uz mnogo više izvanzemaljskih oblika života, većinom agresivnih prema kolonizatorima.

Premda se na prvi pogled čini kako je pred nama otvoreni svijet u kojem je sve moguće, autori kažu kako je podijeljen na zone, od kojih među nekima možemo putovati direktno, a za pristup ostalima potrebno je “presjedanje” na svemirskom brodu koji nam uglavnom služi i kao baza u koju ćemo često svraćati. Ponekad će nas lanac zadataka vratiti u područja koja smo već posjetili te će, ovisno o našim ranijim postupcima, u njima biti vidljive promjene koje mogu biti pozitivne, ali i negativne, a takvi scenariji obično su vezani uz glavnu priču, koja će imati nekoliko različitih završetaka, što je, pak, povezano s faktorom ponovljivosti. Naime, prilikom dizajniranja osnova, zbog ograničenog ljudstva i budžeta, odlučili su se za iskustvo bliže Star Warsu: Knights of the Old Republic II, a ne, primjerice, jednom Skyrimu, uz naglasak na raznolikost koja će natjerati igrače da nakon završavanja ponovno požele zaigrati iznova, uz drugačije odluke kako bi vidjeli kamo će ih to dovesti. Prema predviđanjima, jedan prolaz trebao bi zahtijevati 30 do 40 sati igranja, pa ako ga pomnožimo s dva ili tri pokušaja, imamo što raditi nekoliko mjeseci.

Ako The Outer Worlds ispuni očekivanja i pokaže se vrijednim naknadnih prelazaka, vjerujemo da će oni koji će se odlučiti na takav korak drugačije izgrađivati svoje virtualno ja. U pravoj RPG maniri, glavnom liku moguće je ulagati iskustvene bodove u šest različitih atributa kao što su snaga, inteligencija ili izdržljivost te time direktno određivati način igranja. Primjerice, od njega možemo napraviti stručnjaka za blisku borbu, prikradanje ili jednostavno uvjerljivog govornika, a kako je svaki zadatak, što je i očekivano od Obsidiana, moguće riješiti na nekoliko načina, niti jedan odabir nije pogrešan. Doduše, želite li od sugovornika izvući pravu informaciju koja će vam otvoriti nove opcije, ponekad je potrebno pronaći kakav predmet koji ga zanima, ili od nekoga saznati više informacija o njegovom karakteru, što će biti iskoristivo u pregovorima, no više bodova uloženih u govorništvo definitivno neće biti na odmet i nudit će bogatiji izbor tijekom dijaloga.

Braća po oružju

Prije samih misija, imat ćemo priliku odabrati dva suborca koja će nas u njima pratiti, a svaki posjeduje vlastite sposobnosti, kao i pozadinsku priču koju možemo otkriti u zasebnim scenarijima. Osim u borbama, možemo ih iskoristiti kao pomoć u dijalozima, no imajte na umu da naši postupci, koji su suprotni njihovim stavovima, mogu dovesti do toga da nas napuste zauvijek. Ako, pak, želite igrati sami, dobit ćete odgovarajuće bonuse, a igrači koji od suboraca žele izvući maksimum moći će ulagati iskustvene bodove u vodstvo. Uz pogled iz prvog lica, tijekom borbe pratiteljima ćemo moći izdavati jednostavne zapovjedi, a od oružja očekuju nas ona za blisku borbu, laseri, pištolji i kojekakva druga SF oruđa. Svako je moguće nadograđivati te tijekom akcija koristiti različite tipove streljiva, a ciljanje će nam biti olakšano mogućnošću usporavanja vremena i biranja dijela tijela u koji želimo pogoditi protivnika.

Kao kratki rezime čitave priče, slobodno možemo reći da The Outer Worlds nije čudo neviđeno (vidi okvir), no sviđa nam se što ćemo elemente igrivosti koji su se pokazali valjanima u drugim igrama moći iskušati na jednom mjestu. Očekivanja su vrlo visoka i bez obzira na to što je ekipa Obsidiana dokazala majstorstvo u single player RPG-ovima, mnogo toga može poći po zlu. Ipak, nadamo se najboljem i jedva čekamo zaigrati The Outer Worlds, koji bi se prema nekim naznakama, mogao pojaviti početkom kolovoza, no trenutačno taj datum developeri nisu potvrdili.