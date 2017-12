Total War: Arena (beta) - Povijesno nadmudrivanje

Info Proizvođač/Izdavač Creative Assembly/Wargaming Alliance Tip RTS Platforme PC Izlazi Nepoznat datum

Total War: Arena nije ime za koje prvi put čujemo. Dapače, još smo prije nekoliko godina slinili nad ovim multiplayer naslovom, koji nas je trebao staviti u online bitke “10 na 10”, uz prepoznatljivu igrivost koja je vezana uz ovaj serijal, te ograničenje na tri jedinice po igraču. Iako smo mislili kako neće proći duže vrijeme da zaigramo finalno izdanje, razvoj se poprilično otegnuo, i tek su se prošlogodišnjim ulaskom Wargaminga u priču – točnije, njihova ogranka Wargaming Alliance, pod čijom će labelom biti objavljen – stvari počele zahuktavati.

Pozivnica za zatvoreno beta testiranje dobrodošla nam je za konkretni opis na temelju osobnog iskustva, koje je nakon popriličnog broja partija prilično pozitivno, iako ne i odlično, poglavito radi vizualne prezentacije koja je na prvi pogled nedorasla današnjim standardima, no na tom se polju stvari još mogu popraviti, tako da ih ne uzimamo za zlo. Više nas zabrinjava prilično dugo kreiranje partija, koje može trajati i po nekoliko minuta, što prevedeno znači da je broj testera još uvijek nizak, i izgledno je da otvorena beta koja će nesumnjivo uslijediti, neće biti pokrenuta tako skoro, a vrijeme prolazi. Naravno, negativnim stranama treba pribrojati prilično velik broj uočenih bugova, poput rasipanja formacija ili, primjerice, ispadanja iz partija, a koliko smo uspjeli zamijetiti, zakrpe ne izlaze baš prečesto.

Na stranu negativnosti, i krenimo u bitke koje mnogima od vas tek predstoje. Nakon obaveznog tutoriala, u kojem su nam prikazane osnove i tijekom kojeg biramo inicijalnog zapovjednika, pred nama se otvara trnovit put grindanja novih jedinica i sposobnosti samih vođa. Trenutačno su u igri zastupljeni rimski, grčki i barbarski vojskovođe, od kojih Rimljani imaju bonuse na klasično pješaštvo, Grci su specijalizirani za streličarstvo, a kod barbara dominira konjica. Svaki vojskovođa kreće u bitke s tri jedinice, a one su izmjenjive, pa je, primjerice, kod Grka moguće kombinirati dva voda strijelaca s kopljanicima, koji su nužni za obranu od konjice.

Kako smo to naučili kroz nebrojena poglavlja serijala Total War, okršaji funkcioniraju na provjereni sustav “kamen, škare, papir”, uz manje varijacije, a nakon svake bitke zarađenim bodovima možemo nadograditi sposobnosti vođa, postojeće jedinice novom opremom te otključati one sljedećeg stupnja, sve do maksimalno desetog tiera. Možda je najbolje spomenuti kako je razvoj identičan onom u World of Tanks te na njega čak i grafički nalikuje, zajedno s premium jedinicama koje kupujemo zlatnicima.

Same bitke, pak, prilično su jednostavne, no svidjela nam se strateška komponenta i nužnost kombiniranja jedinica i taktika, pogotovo kada se u partijama nađe deset razumnih igrača, koji znaju što rade. Istina da smo sudjelovali i u onima u kojima je pješaštvo ostavilo naše strijelce na milost i nemilost protivničkim konjanicima, no kako smo napredovali, tako su takve situacije bile sve rjeđe. Dakako, osim snage samih jedinica, teren igra vrlo veliku ulogu pa su zasjede itekako moguće, dapače, preporučljive.

Kako smo spomenuli, nakon nekoliko tjedana druženja, zadovoljni smo viđenim te se nadamo da na otvorenu betu, kao i finalno izdanje koje će biti free-to-play, nećemo predugo čekati.