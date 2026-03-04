Završnica STEM natjecanja za djecu ove subote u Zagrebu

U subotu, 7. ožujka, održava se finale FLL-a, ekipnog STEM natjecanja za djecu između 10 i 17 godina. Svi zainteresirani mogu popratiti završnicu u American International School of Zagreb

Hrvatski robotički savez (HROBOS) i American International School of Zagreb organiziraju FIRST LEGO League (FLL), ekipno STEM natjecanje za djecu između 10 i 17 godina koja se provodi u 110 država svijeta pa tako i kod nas.

Prvo hrvatsko polufinale se održalo se 7. veljače 2026 u Osnovnoj školi Šijana, drugo polufinale 14. veljače 2026. u Srednjoj školi Tina Ujevića Kutina i ove subote je na redu veliko državno finale u American International School of Zagreb. Očekuje se sudjelovanje 20 timova s 132 učenika, 40 njihovih mentora te 30 sudaca i ocjenjivača.

Tema natjecanja ove je godine „Unearthed“, odnosno arheologija, kroz koju se djecu potiče da istraže povezanost tehnologije, robotike i arheologije. Na susretu uživo predstavit će svoje istraživačko-inovativne projekte, kao i robote koje su sami dizajnirali i programirali.

„Ovo natjecanje je drugačije od svih klasičnih natjecanja jer promovira timski rad i kreativna dječja rješenja za velike svjetske probleme. Djeca su na svojim projektima i robotima radila proteklih šest mjeseci. Pobjednici na ovom natjecanju imaju mogućnost sudjelovanja na svjetskom natjecanju u Houstonu ili na otvorenim svjetskim turnirima u Grčkoj, Južnoj Koreji i Sloveniji“, napominju organizatori.

Ističu i da su ocjenjivači te suci na ovom natjecanju profesori i studenti naših fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu, Tehničkog veleučilišta Zagreb, učitelji iz škola te uspješni stručnjaci iz industrije.

HROBOS poziva sve zainteresirane da dođu na završnicu ovogodišnjeg natjecanja mladih u subotu, 7. ožujka, u 9:30 u American International School of Zagreb na adresi Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 3. Proglašenje pobjednika očekuje se oko 17:15.