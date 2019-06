Najavljujemo Lvl-UP gaming & educating event u Zadru

LevelUP turnir (Lvl-UP) po prvi put će se održati od 28. do 30. lipnja 2019., i to u prostorijama Kneževe palače u Zadru - očekuju vas zanimljiva predavanje te natjecanje s bogatim nagradama

LevelUp prvi je gaming event u Zadru u organizaciji tvrtke Mikronis i njenih partnera namijenjen svim zaljubljenicima u gaming kulturnu scenu. U tri dana programa održat će se turnir upotpunjen bogatim programom. Samom događaju prisustvovat će hrvatski gaming youtuberi „Archer 7“ koji će ispratiti turnir u Fortniteu i podjeliti glavne nagrade osvajačima turnira kao i „Malajski Tapir“ koji će isto tako popratiti turnir u FIFA 2019 te podijeliti glavne nagrade pobjednicima natjecanja.

Sve posjetitelje, svih dobnih kategorija očekuju zanimljiva i edukativna predavanja vezana uz igre i brojne druge tehnološke teme. Predavanja će voditi profesori i developeri svakodnevno uključeni u svijet gaminga. Događaj također ima i humanitarnu notu. Sav prihod prikupljen od ulaznica namijenjen je uređenju odjela pedijatrije Opće bolnice Zadar. Cijena dnevne ulaznice je 15 kuna.

Natjecanja svakog dana počinju u 10.00 sati, a kako je broj natjecatelja ograničen svoju je web prijavnicu potrebno ispuniti što prije. Na službenoj stranici lvl-up.hr eventa možete odabrati kategoriju u kojoj ćete sudjelovati poput Fortnite by Lenovo, Fortnite by HP i FIFA 2019 na PlayStation platformi.

Prijavnicu možete ispuniti OVDJE.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu zapravo svi i konkurirati za glavne nagrade, jer smo svjedoci kako je današnja tehnologija okrenuta i napravljena za sve i bez ograničenja, od onih najmlađih pa sve do zrelijih ljudi. Svi oni koji su puni dobre volje i želje za zabavom su dobrodošli.

Natjecanje je zamišljeno u obliku knockouta i po jednakim pravilima za sve te neka pobjedi najbolji.

Nagrade za pobjednike

Fond dobitaka je itekako nezanemariv i sam po sebi atraktivan, jer će dionici natjecanja Fortnite by Lenovo i Fortnite by HP izravno konkurirati za nagradu vrhunska gaming računala Lenovo Legion i HP Omen. Kako je natjecanje Fortnite u timovima, a u timu se nalaze dva igrača, prvi tim u Fortnite by Lenovo osvaja Lenovo Legion gamerska računala (kako se tim sastoji od dva igrača svaki od njih osvaja po jedno računalo), prvi tim u Fortnite by HP osvaja HP Omen gamersko računalo (računalo po članu tima)

Pobjednici natjecanja u FIFA 2019 bit će u prilici osvojiti PlayStation konzolu.

Raspored predavanja

Petak 28. lipnja 2019. godine

9.00 – Djeca s licima koja bliješte – proučavanje fenomena ovisnosti djece o tehnologiji i njihovih posljedica za tjelesno i mentalno zdravlje – dr. Ivan Burcar, kirurg i subspecijalist kardijalne kirurgije

– proučavanje fenomena ovisnosti djece o tehnologiji i njihovih posljedica za tjelesno i mentalno zdravlje – dr. Ivan Burcar, kirurg i subspecijalist kardijalne kirurgije 11.30 – Tko su gameri i gamerice u Hrvatskoj? – sociološko istraživanje gamerske populacije iz 2015 godine. Red, rod i gaming – žanrovske preferencije, stilovi igranja i stavovi o rodnoj ravnopravnosti u gamerskoj zajednici – doc. dr. sc. Krešimir Krolo (Sveučilište u Zadru)

– sociološko istraživanje gamerske populacije iz 2015 godine. Red, rod i gaming – žanrovske preferencije, stilovi igranja i stavovi o rodnoj ravnopravnosti u gamerskoj zajednici – doc. dr. sc. Krešimir Krolo (Sveučilište u Zadru) 13.00 – Videoigre na sveučilištu – kulturne studije i video igre Fallout i filozofija, na primjeru franšize Fallout vidjeti ćemo koje su zastupljene teme iz područja društveno-humanističkih znanosti – prof. Josip Ćirić (Sveučilište u Zadru)

Subota 29. lipnja 2019. godine

9.00 – Gamepires – Community managment i ostalih sto tisuća stvari – Josip Barišić (Community manager)

– Community managment i ostalih sto tisuća stvari – Josip Barišić (Community manager) 10.00 – 2D Art u modernim videoigrama – Ivona Đenović (2D Artist )

– Ivona Đenović (2D Artist ) 11.00 – Dizajn zvuka i audio sastava u modernim kompetitivnim pucačinama – Ratko Filipović Gojo (Audio Lead)

– Ratko Filipović Gojo (Audio Lead) 16.00 – Unreal Engine 4 - Modeliranje i texturiranje aseta za Level Design – Mirko Sinjeri (3D Artist)

– Mirko Sinjeri (3D Artist) 17.00 – Implementacija oružja i terminalne balistike – Ivan Stipanović (Senior programer)

Izdvojeno iz programa – Djeca s licima koja bliješte

Dr. Ivan Burcar, kirurg i subspecijalist kardijalne kirurgije sa Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC Zagreb održat će predavanje na temu „Lica koja bliješte“. Iako njegova struka nije vezana za istraživanje o radu mozga kod djece, dr. Burcar se za proučavanje fenomena ovisnosti djece o tehnologiji i njihovih posljedica za tjelesno i mentalno zdravlje odlučio zato što je i sam otac troje djece.

Tema prezentacije je „Djeca s licima koja bliješte“ prema knjizi „Glow kids“ autora Nicholasa Kardarasa. Pitanje današnje svakodnevice jest imamo li od tehnologije više štete ili koristi. Prema istraživanjima, korištenje tehnologije sve je više povezano s psihijatrijskim poremećajima. ADHD je od 1980. do 2007. porastao za 800%. To bi značilo da svako deseto dijete ima ADHD. Noviji podaci istraživanja nisu poznati, ali se pretpostavlja da je broj djece s ADHD-om od 2007. još porastao. Osim ADHD-a zbog tehnologije se javljaju i drugi poremećaji – ovisnosti, anksioznost, depresija, pojačana agresija, psihoza.

Dr. Burcar je naglasio da je ovisnost teško definirati. U literaturi se definira kao „uzimanje određenih supstanci ili sudjelovanje u određenim aktivnostima usprkos činjenici da šteti zdravlju, kvaliteti života i okolini“. Iako ju je teško prepoznati, govori se da se može prepoznati kada se „vidi“. Neki ljudi su podložniji ovisnostima od drugih, a djeca ovisnika su u 8 puta većem riziku od ovisnosti nego ostala djeca.

Postoje različite vrste ovisnosti o tehnologiji. Dr. Burcar ih je objasnio nekoliko: gaming, hypertexting, društvene mreže, hypernetworking.

Gaming je igranje računalnih igara, a ima i pozitivnih i negativnih strana. Dok igranjem igara djeca s jedne strane razvijaju vještinu brze analize situacije, poboljšanu koordinaciju očiju i ruku te poboljšanu refleksiju, s druge strane zapostavljaju centre za komunikaciju i uspostavljanje veza s rodbinom i prijateljima. Problem prekomjernog igranja jest „psihoza inducirana video igrama“ koja uzrokuje nejasnu granicu između stvarnosti i fantazije, ometa san i dr.

Hypertexting je prekomjerno slanje poruka (120 poruka dnevno) koje koristi više od 20% teenagera. Prekomjerno slanje poruka povezalo se s lošim uspjehom u školi, poremećajima ponašanja i psihološkim poremećajima, povećao se rizik izloženosti rizičnom ponašanju. Istraživanja govore da je zbog prekomjernog slanja poruka dva puta više teenagera probalo alkohol, 41% ih je probalo ilegalne supstance, 3.5 puta više ih je imalo seksualne odnose, a 90% više ih je imalo 4 i više partnera.

Hypernetworking je prekomjerno provođenje vremena na Internetu općenito. To radi 11.5% učenika. Više od 3 sata dnevno provedenih na Internetu tijekom školskog tjedna može dovesti do veće učestalosti depresije, veće učestalosti zlouporabe droga, slabog spavanja, stresa, loših rezultata u školi pa čak i suicida.

Ima li dijete problem s ovisnošću o tehnologiji može se provjeriti odgovaranjem na sljedeća pitanja:

Ostaje li budno sve duže i duže boraveći na računalu?

Postaje li anksiozno ili agresivno kada ostane bez?

Odražava li se tehnologija na uspjeh u školi?

Ima li poteškoća s izbacivanjem digitalnih slika iz glave?

Mašta li o virtualnim slikama?

Krije li uređaje ili se sakriva koristeći ih?

Ima li poteškoće s kontrolom emocija?

Čini li se apatično ili se lako dosađuje?

Čini li se da je preumorno, a u isto vrijeme uzbuđeno?

Žale li se učitelji da spava u školi?

Ovisnost o tehnologiji može se riješiti. Detoksikacija digitalnog, tj. odvikavanje od tehnologije odvija se postepeno. Najprije se s 5 sati dnevno korištenje tehnologije smanji na 1 sat dnevno u 1. tjednu s tim da se svaki dan smanjuje 1 sat. Minimum 4 tjedna dijete bi trebalo biti u potpunoj apstinenciji od ekrana uz nadomjestak zdravih aktivnosti. Ipak, treba pokušati održati zdrav odnos s tehnologijom koja nema samo negativne strane i znati procijeniti što je digitalno voće (prekomjerno korištenje tehnologije i nekorisnih informacija bez razloga), a što digitalno povrće (istraživanje korisnih sadržaja).

Dr. Burcar je istaknuo kako djeci treba ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima i da s njima treba zadržati socijalnu interakciju, odlazak u prirodu, pustiti ih da se igraju i istražuju i da među sobom razviju zdravu komunikaciju.