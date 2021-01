Uskoro TVZ Mc2 - studentsko natjecanje u izradi mobilnih, web i IoT rješenja

TVZ Mc2 jedno je od najvećih studentskih natjecanja u izradi mobilnih, web i IoT rješenja na području Hrvatske koje od 2013. godine organizira Studentski zbor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Natjecanje je edukativnog karaktera te se od veljače do svibnja svake godine održavaju radionice i predavanja u suradnji s partnerskim tvrtkama natjecanja. Ove godine započinjemo, onako kako sve radimo zadnjih nekoliko mjeseci - online. Kako ćemo završiti, vrijeme će reći. Samo natjecanje traje 6 tjedana, a najbolji, osim što će završiti natjecanje s novim znanjima i iskustvima, osvajaju i vrijedne nagrade. Natjecanje je jedinstveno po timskoj suradnji studenata svih smjerova Tehničkog veleučilišta koji uz svoje mentore iz partnerskih firmi zajednički kreiraju svoj projekt prema zadanoj temi koja je svake godine drugačija.



Natjecanje pruža priliku svim studentima koji žele naučiti razvijati rješenja za sve današnje platforme da samo u nekoliko mjeseci formiraju tim, pokrenu svoj projekt i aktivno rade s mentorima iz poslovne IT zajednice. Svake godine studenti imaju priliku razvijati svoja rješenja uz pomoć top hrvatskih IT firmi poput Infinuma, Agency04, Undabota te mnogih drugih.

Sudjelovanjem u natjecanju, studenti usvajaju vrijedna praktična znanja iz područja IT sektor te prikupljaju vrijedna iskustva koja će im sigurno koristiti u daljnjem razvoju svoje karijere. Isto tako, studenti Tehničkog veleučilišta imaju mogućnost odraditi obaveznu praksu sudjelovanjem na samom natjecanju.

Otvorenje natjecanja održat će se 9.2.2021. putem Zoom platforme te se svi zainteresirani mogu priključiti putem linka na društvenim mrežama i službenim stranicama natjecanja. Ovim putem pozivamo sve čitatelje da se pridruže otvorenju jer mnogi zanimljivi predavači ispričat će nam svoju priču u IT svijetu.